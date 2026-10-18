Caramanta decretó toque de queda nocturno para menores por el consumo de alucinógenos, licor y riñas

Caramanta- Antioquia

Las autoridades del municipio de Caramanta, del Suroeste de Antioquia, han manifestado una gran preocupación por hechos relacionados con menores de edad que los están poniendo en riesgo. Al parecer, estas situaciones que han quedado evidenciadas en videos de cámaras de seguridad estarían relacionadas con alto consumo de estupefacientes, licor y hasta riñas.

Ante estos reiterados hechos, hicieron un llamado de atención a los padres de familia para que tengan un mayor control de los menores y evitar que esta población vulnerable se vea afectada. Como medida de protección, el alcalde de Caramanta, Juan Esteban Correa, decretó un toque de queda nocturno para los menores de edad entre las 10 p.m. y las 6 a.m.

“Hoy estamos acá para firmar el decreto número 0 61, por medio del cual se adopta medida transitoria de orden público para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Este consiste en la restricción temporal de la circulación. Vamos a hacer un toque y queda desde las 10 de la noche. Como los casos especiales, que estén por los papás, un caso fortuito o que tengan que ir al médico a unas urgencias”, explicó el mandatario.

El alcalde recalca que lo que busca con estas acciones es salvar de estos riesgos a los menores, medida que será apoyada por la policía, la Comisaría de Familia, pero que se requiere mayor compromiso de las familias.