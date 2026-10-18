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18 oct 2026 Actualizado 20:34

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Cartagena

Adolescente se fue de Cartagena y murió ultimado por sicarios en Sabana de Torres, Santander

Otro menor que lo acompañaba resultó herido con arma de fuego

Colprensa

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La muerte de un adolescente de 16 años y las graves lesiones sufridas por otro joven son materia de investigación para las autoridades en Sabana de Torres, Santander. El caso se registró en un corredor vial que comunica la zona urbana del municipio con el sector de La Gómez.

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Las primeras versiones indican que el hoy occiso, había llegado hace 10 días de Cartagena, y se encontraba transitando por esa carretera junto a otro joven cuando fueron abordados por sujetos armados, quienes dispararon contra ellos antes de escapar.

El ataque dejó a “Miguel” sin vida y a su acompañante gravemente herido. Este último fue trasladado a un centro médico, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de su condición.

Por ahora, la hipótesis que se maneja es la de un ajuste de cuentas

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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