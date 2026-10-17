Veolia y Marion Ve unen arte y educación ambiental en Tierrabomba

Veolia ejecuta acciones sociales, culturales y ambientales en las islas que conforman la zona insular de Cartagena, con el compromiso de garantizar entornos limpios y sostenibles, contribuyendo así a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros.

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A través de un trabajo colaborativo con el generador de contenido Marion VE, unimos arte y educación ambiental para promover la transformación ecológica en la isla de Tierrabomba.

La sensibilización fue una experiencia comunitaria, emotiva y profundamente conectada con la identidad caribeña. El arte se consolidó como un puente cultural y un lenguaje universal que permitió a la comunidad especialmente a niños, niñas y jóvenes, expresar su relación con el mar, los peces, los manglares, arrecifes, y fortalecer su conciencia ambiental.

Como resultado, se entregó un mural con el mensaje “Tierrabomba Brilla Cuando Sonríes...Cuídala”, elaborado con pinturas ecológicas e integrado por composiciones artísticas con mensajes sobre la conservación y el cuidado del entorno.

De esta manera, la comunidad no solo fortaleció sus conocimientos y prácticas para proteger su territorio, sino que también reivindicó su patrimonio cultural y reafirmó su sentido de pertenencia.

Veolia impulsó esta iniciativa para promover el empoderamiento comunitario y motivar a sus habitantes a reconocerse como protagonistas y guardianes de su propio ecosistema. A esta labor se sumaron otros artistas y el doctor Alexito, quienes llevaron alegría y esperanza a los nativos.

Durante la actividad también se llevó a cabo, por parte de colaboradores una gran jornada de limpieza integral, recolectamos 1.3 toneladas de residuos para su correcta disposición final.

“Con la puesta en marcha de estas actividades que tienen un componente educativo, ambiental y cultural a través del arte, reafirmamos nuestro compromiso por mantener limpias las islas de la zona insular y el garantizar la sostenibilidad del ambiente en estos territorios protegidos, responsabilidad que tenemos por la conservación y protección de los ecosistemas marinos y costeros. Veolia ejecuta estas acciones ambientales porque fortalecemos la seguridad ambiental en Cartagena”, puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General.