Únicos casos en los que la EPS cubriría los pañales de un bebé, según la Corte Constitucional

Dentro del sistema de salud colombiano hay determinados medicamentos e insumos médicos que le son suministrados a los ciudadanos por medio de su respectiva EPS e IPS, teniendo en cuenta el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

¿Qué es el Plan de Beneficios en Salud (PBS)?

Pues bien, este plan es el, según lo define la EPS Salud Total, el “conjunto de servicios y tecnologías en salud a las que tiene derecho, en caso de necesitarlo, todo afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuya prestación debe ser garantizada por las Entidades Promotoras de Salud”.

Ahora, en el país han habido determinadas coyunturas que han puesto sobre la mesa un debate sobre este tema: ¿los pañales de un bebé los debe cubrir la EPS?

Pues bien, aunque no puntualmente sobre esta pregunta, la Corte Constitucional ha publicado una serie de sentencias, especialmente la T-306/25 y la T-160/22, en donde explica si los pañales, ya sea en caso de menores o adultos mayores, las EPS los deben cumplir. Le contamos.

¿Las EPS deben suministrar los pañales?

En esta línea, el alto tribunal, inicialmente, en la sentencia T-160/22, explicó que, según la jurisprudencia colombiana, “los pañales desechables son insumos necesarios por personas que padecen especialísimas condiciones de salud, y que debido a su falta de locomoción y al hecho de depender totalmente de un tercero, no pueden realizar sus necesidades fisiológicas en condiciones regulares”.

Sin embargo, aclaró que estos “no son considerados como un servicio de salud ya que no están orientados a remediar una enfermedad. Sin embargo, en algunas circunstancias el juez de tutela ha tenido que ordenar su suministro como garantía del derecho a la salud, en atención a su imperiosa necesidad”.

“Los regímenes especiales en salud están sujetos a la obligación de reconocer -como mínimo- los mismos insumos, servicios y tecnologías del PBS general; en consecuencia, y en virtud de que los pañales están incluidos implícitamente en el PBS del SGSSS, estos deben entenderse incluidos en los regímenes especiales. En conclusión, el suministro de pañales es un componente fundamental en la garantía de los derechos a la salud, la vida digna y la integridad personal”, explicó la sentencia T-306/25 de la Corte.

Esto llevó a que se establecieran determinados casos en los que las EPS sí debían suministrar los pañales a los pacientes.

Así las cosas, estos serían los casos en los que las EPS deberían entregar pañales, teniendo como base la inclusión de estos insumos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Cuando haya una prescripción médica: Esto es que, básicamente, el servicio haya sido ordenado por un médico adscrito a la EPS a la que el menor o la persona pertenece.

Esto es que, básicamente, el servicio haya sido ordenado por un médico adscrito a la EPS a la que el menor o la persona pertenece. Cuando haya una inexistencia de capacidad económica: Q ue la persona o la familia del menor que necesita los insumos no tengan la capacidad financiera para costearlos periódicamente

ue la persona o la familia del menor que necesita los insumos no tengan la capacidad financiera para costearlos periódicamente Evidencia clínica: En este caso es cuando, por algún tipo de padecimiento, por ejemplo, parálisis cerebral, malformaciones, enfermedades neurológicas o discapacidad severa, se haga evidente la necesidad del insumo, aun cuando no haya una orden médica detrás.

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