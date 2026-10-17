Una riña entre familiares terminó con un joven de 18 años muerto al caer desde un edificio en Mellín

Medellín

La Policía Metropolitana fue alertada sobre la caída de una persona desde un edificio de apartamentos en el barrio Barichara del corregimiento de San Antonio de Prado en el sur del Valle de Aburrá. La víctima falleció en el sitio y un joven fue capturado.

Según el reporte del caso, a la línea de emergencias ingresó una llamada en la que se advertía sobre un joven muerto luego de que cayera desde un edificio. La víctima fue identificada como Santiago Alexander Arboleda Cano, de 18 años de edad. Según versiones, al parecer, dentro del apartamento en el que estaba el fallecido se reportó una riña, presuntamente entre dos hermanos, una mujer y el hoy capturado. La joven, ante la situación de violencia, optó por llamar a la víctima que trató de mediar, pero fue intimidado con un arma blanca y ante esto decidió salir al balcón, donde habría sido empujado al vacío por el presunto agresor de 21 años que fue capturado en el lugar.

Las autoridades están adelantando la investigación para aclarar lo sucedido con la muerte del joven de 18 y la captura del presunto agresor.