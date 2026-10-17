Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 oct 2026 Actualizado 18:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Una riña entre familiares terminó con un joven de 18 años muerto al caer desde un edificio en Mellín

La situación se reportó en San Antonio de Prado la noche del viernes y hay una persona capturada por presuntamente ocasionar la caída de la víctima.

Un joven fue empujado al vacío desde un edificio en Medellín- Foto Denuncias Antioquia

Un joven fue empujado al vacío desde un edificio en Medellín- Foto Denuncias Antioquia

Un joven fue empujado al vacío desde un edificio en Medellín- Foto Denuncias Antioquia
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

La Policía Metropolitana fue alertada sobre la caída de una persona desde un edificio de apartamentos en el barrio Barichara del corregimiento de San Antonio de Prado en el sur del Valle de Aburrá. La víctima falleció en el sitio y un joven fue capturado.

Según el reporte del caso, a la línea de emergencias ingresó una llamada en la que se advertía sobre un joven muerto luego de que cayera desde un edificio. La víctima fue identificada como Santiago Alexander Arboleda Cano, de 18 años de edad. Según versiones, al parecer, dentro del apartamento en el que estaba el fallecido se reportó una riña, presuntamente entre dos hermanos, una mujer y el hoy capturado. La joven, ante la situación de violencia, optó por llamar a la víctima que trató de mediar, pero fue intimidado con un arma blanca y ante esto decidió salir al balcón, donde habría sido empujado al vacío por el presunto agresor de 21 años que fue capturado en el lugar.

Las autoridades están adelantando la investigación para aclarar lo sucedido con la muerte del joven de 18 y la captura del presunto agresor.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado