Una mujer fue asesinada dentro de su casa en zona rural de San Pedro de Los Milagros

San Pedro de Los Milagros- Antioquia

La policía está investigando el homicidio de una mujer en zona rural del municipio de San Pedro de los Milagros en el Norte de Antioquia. Hay varias hipótesis sobre el hecho violento, pero por ahora las indagaciones avanzan.

Según el reporte de la policía, la señora Berta Mirian Cano Muñoz, fue atacada en su casa en la vereda El Tambo con un arma cortopunzante que le ocasionó la muerte. Su cuerpo tenía heridas en el pecho, estómago, espalda, cuello, brazos y dedos. Estas lesiones permiten inferir que la persona trató de defenderse.

Agrega el informe de que la pareja sentimental de la mujer fue la que encontró el cuerpo sin vida y dio aviso a las autoridades.