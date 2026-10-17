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17 oct 2026 Actualizado 15:37

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Medellín

Una mujer fue asesinada dentro de su casa en zona rural de San Pedro de Los Milagros

La mujer fue atacada con un arma cortopunzante por el agresor que se trata de identificar.

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images.

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images. / Laurent Hamels

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images.
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San Pedro de Los Milagros- Antioquia

La policía está investigando el homicidio de una mujer en zona rural del municipio de San Pedro de los Milagros en el Norte de Antioquia. Hay varias hipótesis sobre el hecho violento, pero por ahora las indagaciones avanzan.

Según el reporte de la policía, la señora Berta Mirian Cano Muñoz, fue atacada en su casa en la vereda El Tambo con un arma cortopunzante que le ocasionó la muerte. Su cuerpo tenía heridas en el pecho, estómago, espalda, cuello, brazos y dedos. Estas lesiones permiten inferir que la persona trató de defenderse.

Agrega el informe de que la pareja sentimental de la mujer fue la que encontró el cuerpo sin vida y dio aviso a las autoridades.

  • Homicidio
  • Violencia contra la mujer
  • Feminicidio
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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