Tres vehículos protagonizan fuerte choque en el centro histórico de Cartagena

Un aparatoso accidente de tránsito alteró la tranquilidad del Centro Histórico de Cartagena. Tres vehículos, entre ellos una chiva rumbera, una camioneta y un furgón, estuvieron involucrados en una colisión que dejó daños en varios puntos de la infraestructura vial.

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El siniestro ocurrió en inmediaciones del Centro de Convenciones. La fuerza del impacto llamó la atención de quienes se encontraban en la zona, uno de los sectores de mayor movimiento turístico de la ciudad.

Según los primeros reportes, la chiva terminó contra las rejas del Patio de Banderas del Centro de Convenciones. En el accidente, una camioneta gris platinada presentó afectaciones en uno de sus costados, mientras que el furgón también sufrió daños.

La colisión alcanzó además las barandas que separan la calzada frente al hotel Four Seasons, parte de las cuales quedaron derribadas tras el choque.

Por ahora, las autoridades no han establecido qué provocó el accidente ni han confirmado si alguna persona resultó herida.

Agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) acudieron al sitio para atender la emergencia y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque.