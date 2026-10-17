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17 oct 2026 Actualizado 17:31

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Tractomula se volcó en la glorieta del barrio El Pozón

Las autoridades no reportaron heridos de gravedad

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Un siniestro vial se presentó en el round point del barrio El Pozón, e involucró a un vehículo de carga tipo tractomula.

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Sobre las circunstancias del accidente no se entregaron mayores detalles, pero todo obedecería a una mala maniobra sumado a la alta velocidad en la que circulaba el tractocamión, lo que habría provocado el suceso que por fortuna, no dejó lesionados de consideración.

El caso ocasionó un extenso represamiento vehicular en la Cordialidad en sentido hacia Bayunca- Cartagena y viceversa. Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte acudieron al lugar para realizar el procedimiento respectivo, y coordinar la remoción del pesado automotor.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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