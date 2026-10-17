Tractomula se volcó en la glorieta del barrio El Pozón

Un siniestro vial se presentó en el round point del barrio El Pozón, e involucró a un vehículo de carga tipo tractomula.

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Sobre las circunstancias del accidente no se entregaron mayores detalles, pero todo obedecería a una mala maniobra sumado a la alta velocidad en la que circulaba el tractocamión, lo que habría provocado el suceso que por fortuna, no dejó lesionados de consideración.

El caso ocasionó un extenso represamiento vehicular en la Cordialidad en sentido hacia Bayunca- Cartagena y viceversa. Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte acudieron al lugar para realizar el procedimiento respectivo, y coordinar la remoción del pesado automotor.