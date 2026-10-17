Paso a paso para cambiarse de EPS en línea: Estos son los requisitos

Dentro del sistema de salud de Colombia aparecen las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que son las que “se encargan de organizar y garantizar el acceso a los beneficios del Plan Obligatorio de Salud”, según dice la Alcaldía de Bogotá en su página web.

Adicionalmente, estas EPS “son las responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones” en el sistema de salud de la Nación.

En esa línea, una parte de la población colombiana se afilia a estas EPS para, precisamente, acceder al sistema de salud del país.

Dentro de las más reconocidas aparecen la Nueva EPS, Sura, Salud Total, Sanitas, Compensar, Famisanar, Coosalud, entre otras más. Recordando que algunas de estas están intervenidas por el Gobierno Nacional.

Por otro lado, dentro del proceder de las personas es común que en algún momento determinados usuarios quieran dejar de estar en una EPS y, ya sea por necesidades u otras razones, tomen la decisión de cambiarse a otra Entidad Promotora de Salud.

¿Cómo cambiarse de EPS por internet?

“Desde el 15 de marzo de 2018, los afiliados al sistema general de salud podrán, a través de internet, hacer el traslado o cambio de entidad promotora de salud (EPS)”, informó el Ministerio de Salud.

Para tal fin, usted deberá seguir los siguientes pasos:

Paso a paso para trasladarse de EPS en línea

Haga clic en este enlace: https://www.miseguridadsocial.gov.co/

Baje hacia la mitad de la página y haga clic en el botón que dice ‘traslado de EPS’. Luego:

Iniciar sesión. En caso de no tener un registro, debe diligenciar los campos de datos personales y asignar una contraseña antes de entrar. Dirigirse a la sección Traslado de EPS y seleccionar la opción Comenzar. Actualizar los datos de la persona cotizante y las beneficiarias a su cargo, y seguir las instrucciones para elegir la entidad a la que desea trasladarse. Seleccionar las autorizaciones que el sistema indique, verificar la información y presionar en el botón continuar. La solicitud derivará en un número que será enviado al correo electrónico. Posteriormente, solo queda esperar a que el cambio se haga efectivo.

¿Hay requisitos?

Sí. Para realizar el paso a paso anterior debe tener en cuenta lo siguiente: