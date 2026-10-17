Motocicleta y carro chocaron en la vía a Barú: una persona fue la víctima

Un grave siniestro vial ocurrido en la vía que conduce a Barú, a la altura del corregimiento de Santa Ana, en Cartagena, habría terminado con la muerte de un joven motociclista, quien sufrió múltiples lesiones tras colisionar contra un vehículo particular.

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La magnitud del choque quedó registrada en un video grabado por un testigo. En las imágenes se observa un automóvil con severos daños en la parte delantera y, a varios metros de distancia, una motocicleta prácticamente destruida por el impacto.

En la escena también aparece el joven tendido sobre el pavimento, con heridas visibles y sin reaccionar. Varias personas que se encontraban en el lugar intentaron prestarle ayuda ante la gravedad de su condición.

Según la información conocida de manera preliminar, el motociclista fue trasladado a un centro asistencial, donde habría ingresado con un estado de salud delicado debido a los traumatismos sufridos en el accidente y falleció.

Su identidad no ha sido precisada.