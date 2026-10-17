Joven cartagenera desaparecida en Medellín se reencontró con su familia

La Alcaldía Mayor de Cartagena expresó su agradecimiento a la Alcaldía de Medellín y a las autoridades de esa ciudad por su disposición, acompañamiento y apoyo en las acciones que permitieron el reencuentro de Neivi Berrío, la joven cartagenera cuya historia conmovió a la opinión pública, con sus familiares.

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El encuentro, ocurrido en Medellín, representa un paso fundamental para que Neivi pueda regresar a Cartagena, reencontrarse con su entorno familiar y, con el acompañamiento necesario, tener la oportunidad de iniciar un proceso de recuperación y reconstrucción de su proyecto de vida.

El alcalde Dumek Turbay destacó la importancia del trabajo articulado entre las autoridades de ambas ciudades, así como la sensibilidad y el compromiso institucional frente a una situación que requería atención, solidaridad y, sobre todo, un enfoque humano.

“Estamos muy agradecidos por el profundo interés de la administración del alcalde Fico Gutiérrez, pues muchos funcionarios y entidades reaccionaron con rapidez para intervenir en este tema, y poder dar con prontitud con Neivi. Ahora esperemos que el reencuentro familiar sea el primer peldaño para una recuperación integral”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

La historia de Neivi puso de manifiesto los desafíos que enfrentan muchas familias cuando uno de sus integrantes atraviesa circunstancias de profunda vulnerabilidad. Por eso, más allá del reencuentro, el propósito es que la joven pueda contar con el respaldo de sus seres queridos y acceder a la orientación y atención que requiera para avanzar en su recuperación.

La Alcaldía de Cartagena reiteró que continuará acompañando, dentro de sus competencias y a través de las instancias correspondientes, las gestiones necesarias para facilitar su retorno y promover la articulación institucional que permita evaluar las alternativas de atención pertinentes para ella.

Finalmente, el Distrito agradeció a los funcionarios, las autoridades y las personas que contribuyeron a hacer posible este reencuentro, y destacó que la cooperación entre ciudades es esencial para responder a situaciones que comprometen la dignidad y el bienestar de las personas.

La prioridad ahora es Neivi: que pueda regresar a casa, estar cerca de su familia y encontrar las oportunidades de acompañamiento y recuperación que necesita para comenzar una nueva etapa de su vida.