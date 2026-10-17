En Santa Rosa del sur, dos hermanos resultaron afectados tras inhalación de gases en un pozo

Una jornada de trabajo terminó en una emergencia para dos hermanos en Santa Rosa del Sur, Bolívar, luego de que ambos resultaran afectados por la presunta presencia de gases en el interior de un pozo cisterna. Los hombres tuvieron que ser auxiliados y llevados a un centro médico.

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El episodio ocurrió en el barrio El Carmen. Según las primeras informaciones conocidas por medios locales, uno de los afectados, identificado preliminarmente como Jorge, se encontraba dentro de la estructura realizando labores.

La hipótesis inicial apunta a que el trabajador habría regresado al pozo sin que se completara una adecuada ventilación del espacio. En esas condiciones, la posible acumulación de gases en el interior habría comprometido su salud mientras permanecía bajo tierra.

La situación se agravó cuando su hermano advirtió que algo ocurría y decidió entrar a la cisterna para prestarle ayuda. Sin embargo, en medio del intento de auxilio, también habría quedado expuesto a las sustancias acumuladas, por lo que terminó afectado.

La emergencia dejó a los dos familiares en necesidad de atención médica, después de que el segundo hombre también resultara comprometido durante la maniobra de rescate. Las circunstancias exactas del incidente y las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos deberán ser establecidas.