El papa León XIV abandonó el hospital Gemelli de Roma
El pontífice recibió el alta médica luego de que los exámenes y la valoración de los especialistas confirmaran una evolución favorable.
El papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, cinco días después de haber sido sometido a una operación por un cáncer de pulmón.
El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.
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