El papa León XIV abandonó el hospital Gemelli de Roma

El papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, cinco días después de haber sido sometido a una operación por un cáncer de pulmón.

El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.

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