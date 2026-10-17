El Hospital de Puerto Berrío será cedido a la gobernación, que ahora lo administrará

Puerto Berrío- Antioquia

El Hospital de Puerto Berrío en el Magdalena Medio será administrado por la gobernación de Antioquia por los problemas administrativos que afronta y que estaban poniendo en riesgo la atención en salud de la subregión. Recordemos que, ante estas dificultades, el departamento había solicitado a la alcaldía que cediera la operación que finalmente se finiquitó este viernes 16 de octubre.

Según la Secretaría de Salud del departamento, el control del hospital local será asumido por el Hospital La María desde el 19 de octubre, luego de que el alcalde firme el acta de entrega. La institución de salud local actualmente afronta dificultades económicas y operativas.

“El equipo de la Secretaría de Salud y del Hospital de La María nos vamos a desplazar hasta Puerto Berrío para ver las condiciones del hospital, hablar con los trabajadores, definir cómo va a ser el inicio de operación e, insisto, si logramos esa firma en el transcurso del fin de semana, el lunes estaremos garantizando los servicios”, agregó Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia.

Recordemos que el Hospital de Puerto Berrío tiene problemas de infraestructura en las áreas de urgencias y servicios quirúrgicos, además de hospitalización y falta de medicamentos. Sumado a la falta de personal y demoras en el pago del personal médico.