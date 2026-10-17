Dos fallecidos y un lesionado dejó accidente de motocicletas: todos son de Achí- Bolívar

Dos hombres naturales de Achí, Bolívar, fallecieron tras un accidente de tránsito registrado en el sector Las Flores, en el corredor vial entre Majagual y Guaranda, Sucre. El hecho dejó además, a una persona herida.

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Las víctimas fueron Romario Alemán Mejía, de 29 años, y Yoider Paredes Comas, de 28. Los dos se movilizaban en motocicletas cuando ocurrió el siniestro que acabó con sus vidas.

La gravedad de las lesiones sufridas por ambos hombres impidió que sobrevivieran. Según la información conocida por Caracol Radio, presentaban traumatismos severos en la cabeza, incluidas fracturas de cráneo, y murieron en el sitio del accidente.

La emergencia también dejó lesionado a Jorge Luis Mejía Ramírez, de 45 años, quien comparte con los fallecidos su procedencia del municipio de Achí. Tras lo ocurrido, fue llevado a la Clínica Guaranda Sana para recibir atención médica.

Por ahora, no se han establecido las causas del accidente.