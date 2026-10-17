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17 oct 2026 Actualizado 15:00

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Medellín

Capturaron en Urabá a un hombre acusado de abusar de su nieta y sobrinas menores de edad

El adulto de 71 años fue enviado a la cárcel por el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Adulto acusado de abusar de su niueta y sobrina menores de edad- foto Fiscalía

Adulto acusado de abusar de su niueta y sobrina menores de edad- foto Fiscalía

Adulto acusado de abusar de su niueta y sobrina menores de edad- foto Fiscalía
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Urabá- Antioquia

El CTI de la Fiscalía capturó en el Urabá antioqueño a un hombre señalado de presuntamente abusar de dos menores de edad. Luego de ser presentado ante un juez y de que la fiscalía le imputara el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años, fue enviado a un centro carcelario.

Según la fiscalía, el adulto de 71 años habría abusado sexualmente de una menor de 5 años, quien sería su sobrina. Este hecho habría ocurrido en el municipio de Necoclí en el año 2025. El otro hecho que se le atribuye sucedió en la población de Carepa, allí habría realizado tocamientos a su nieta cuando tenía siete años entre el 2017 y 2018.

La investigación contra este adulto mayor sigue activa para determinar si existen otras posibles víctimas de presunto abuso sexual.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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