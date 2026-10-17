Accidente de bus del equipo de Alexis Escobar deja varios heridos en Cundinamarca

El equipo de trabajo del cantante de música popular Alexis Escobar sufrió un accidente de tránsito durante la madrugada de este sábado 17 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaba se volcó en la Ruta del Sol, a la altura de Guaduas, Cundinamarca.

De acuerdo con la información, la agrupación viajaba desde Antioquia hacia Bogotá, donde tenía previsto presentarse esta noche en el antiguo Movistar Arena.

El accidente dejó varios integrantes del equipo lesionados. Entre las personas que se movilizaban en el vehículo están Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, oriundos del municipio de La Unión, Antioquia.

¿Cuál es el estado de los heridos?

Tras el siniestro, los afectados fueron trasladados al hospital de Guaduas para recibir atención médica. El balance preliminar señala que dos personas presentan traumatismos de gravedad, mientras que otros ocupantes sufrieron lesiones leves.

Debido a la complejidad de algunos casos, se evalúa la posibilidad de trasladar a los pacientes más graves a centros médicos de mayor nivel, incluso en Bogotá.

Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte llegaron al lugar para atender la emergencia, controlar la circulación vehicular y adelantar las labores necesarias para establecer las causas del volcamiento. Hasta el momento, no se han determinado las circunstancias exactas del accidente.

¿Se realizará el concierto de Alexis Escobar en Bogotá?

El accidente genera incertidumbre sobre la presentación que el cantante tenía programada para la noche de este sábado en Bogotá.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre una posible cancelación o reprogramación del concierto. Tampoco se ha divulgado un pronunciamiento del equipo del artista sobre la evolución médica de los integrantes lesionados.

Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el estado de salud de los afectados y la decisión frente al espectáculo previsto en la capital.