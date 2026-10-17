800 Participantes se dieron cita en III Festival Deportivo de Bicentenario

La jornada contó con competencias en seis modalidades deportivas, actividades recreativas y la participación de niños, niñas y jóvenes de Bicentenario, Barrios Unidos y las escuelas de formación del IDER.

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El deporte y la recreación fueron protagonistas del III Festival Deportivo de Bicentenario y Barrios Unidos, una jornada que reunió a cerca de 800 deportistas en Cartagena, en un espacio de integración y sana convivencia que contó con el apoyo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y la Fundación Santo Domingo.

Del total de participantes, 700 pertenecen a la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del IDER, provenientes de diferentes núcleos y énfasis deportivos, mientras que otros 100 representaron a los sectores de Bicentenario y Barrios Unidos.

Durante el encuentro se desarrollaron competencias de patinaje, baloncesto, taekwondo, voleibol, fútbol sala y atletismo, modalidades que permitieron a los participantes demostrar sus habilidades y fortalecer valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

La programación también incluyó una zona de inflables, actividades lúdicas y entrega de dulces con temática de Halloween, ofreciendo a los niños y niñas espacios de diversión y esparcimiento.

El festival contó con el respaldo de la administración del Parque Temático Ciudad de Bicentenario y la colaboración de la Fundación Santo Domingo. También participaron aliados territoriales como la Cívica Infantil de la Policía Nacional, la Fundación Estela Sánchez Pérez, los semilleros de fútbol de la Institución Educativa Cecilia Porras y de voleibol de la Institución Educativa Jorge García Usta, así como el énfasis Bicentenario y el núcleo de iniciación deportiva de Bicentenario, en alianza con el IDER.

“Esta tercera edición del Festival Deportivo de Bicentenario y Barrios Unidos reafirma el compromiso de la Fundación Santo Domingo de dar continuidad a espacios que contribuyen al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. Junto al IDER, seguimos apostándole al deporte como una herramienta para fortalecer la convivencia y construir comunidad. Así, el Megabarrio Bicentenario sigue consolidándose como un lugar de encuentro para las familias y de oportunidades para sus habitantes”, expresó Dolly González, gerente del Megabarrio Bicentenario de la Fundación Santo Domingo.

Las dos primeras versiones del festival, realizadas en 2025, reunieron en conjunto a 3.000 deportistas, consolidando esta iniciativa como un espacio para impulsar la práctica deportiva y fortalecer los procesos de formación en las comunidades.