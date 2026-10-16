Varios heridos en la UdeA habrían sufrido amputación de dedos, dice la Alcaldía de Medellín

Medellín

Se siguen conociendo más datos sobre los presuntos heridos durante las confrontaciones del pasado miércoles en la Universidad de Antioquia entre algunos encapuchados y la policía al finalizar las movilizaciones. Al parecer, los lesionados habrían sufrido lesiones de consideración al manipular explosivos.

Según Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, las personas no han ingresado a los centros médicos de la ciudad; sin embargo, la información que han obtenido es que dentro de la universidad las personas heridas habrían sufrido hasta amputaciones.

“Ahí hubo de nuestra parte todas las garantías para que pudieran ser atendidos fuera de la universidad. De parte de la universidad hubo todas las garantías para que pudieran ser atendidos por personal de salud al interior de la universidad. ¿Y saben qué pasó? No se quisieron dejar atender. ¿Por qué? Porque tienen rabo de paja, porque lo que les ocurrió es producto de lo que estaban haciendo. Algunos de esos se terminaron, y es la información que tenemos hasta ahora; se terminaron hasta volando unos dedos o unas manos”.

Por ahora no se tiene un reporte exacto de cuántas personas son las lesionadas, ya que se especula que son seis o siete; además, se presume que los compañeros son quienes los están atendiendo.