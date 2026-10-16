Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 oct 2026 Actualizado 21:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Varios heridos en la UdeA habrían sufrido amputación de dedos, dice la Alcaldía de Medellín

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa, insiste en que es la información que les ha llegado, pero que no han ingresado a centros asistenciales de la ciudad.

Disturbios Universidad de Antioquia- foto @ManuelVillaMe

Disturbios Universidad de Antioquia- foto @ManuelVillaMe

Disturbios Universidad de Antioquia- foto @ManuelVillaMe
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

Se siguen conociendo más datos sobre los presuntos heridos durante las confrontaciones del pasado miércoles en la Universidad de Antioquia entre algunos encapuchados y la policía al finalizar las movilizaciones. Al parecer, los lesionados habrían sufrido lesiones de consideración al manipular explosivos.

Según Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, las personas no han ingresado a los centros médicos de la ciudad; sin embargo, la información que han obtenido es que dentro de la universidad las personas heridas habrían sufrido hasta amputaciones.

“Ahí hubo de nuestra parte todas las garantías para que pudieran ser atendidos fuera de la universidad. De parte de la universidad hubo todas las garantías para que pudieran ser atendidos por personal de salud al interior de la universidad. ¿Y saben qué pasó? No se quisieron dejar atender. ¿Por qué? Porque tienen rabo de paja, porque lo que les ocurrió es producto de lo que estaban haciendo. Algunos de esos se terminaron, y es la información que tenemos hasta ahora; se terminaron hasta volando unos dedos o unas manos”.

Por ahora no se tiene un reporte exacto de cuántas personas son las lesionadas, ya que se especula que son seis o siete; además, se presume que los compañeros son quienes los están atendiendo.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado