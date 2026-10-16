Recuperar confianza en Mercado Mayorista y Minorista de energía: conclusión del Congreso MEM

La edición 31 del Congreso de Energía MEM, celebrado en Cartagena entre el 14 y el 16 de octubre, contó en su jornada de cierre con la participación de representantes del Gobierno Nacional, gremios y empresas del sector para profundizar en conversaciones técnicas sobre los retos y oportunidades que tiene el país para atender la demanda de energía.

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El tercer y último día, el Congreso inició con el panel “Reflexiones Mercado Mayorista” con representantes de Andeg, Acolgen, Andesco, SER Colombia y la moderación de Juan Ricardo Ortega, Presidente del Grupo Energía de Bogotá.

El panel dejó un mensaje compartido por empresarios y expertos: Colombia tiene recursos y proyectos para atender sus necesidades energéticas, pero debe recuperar la confianza, mejorar la coordinación institucional y acelerar la ejecución de la infraestructura que garantizará un servicio confiable y sostenible.

Uno de los principales debates giró alrededor de la tarifa como mecanismo para cubrir los costos de la cadena eléctrica, remunerar de manera razonable las inversiones y asegurar la continuidad del servicio.

Los panelistas advirtieron que las decisiones orientadas a reducir precios en el corto plazo deben considerar sus efectos futuros sobre la llegada de proyectos y la disponibilidad de energía.

También insistieron en diferenciar la política sectorial de la política social: los apoyos a los hogares con menor capacidad de pago deben financiarse con instrumentos públicos transparentes, sin comprometer la sostenibilidad de las empresas.

Confianza y ejecución para que los proyectos lleguen a tiempo

Los panelistas señalaron que el país necesita priorizar las iniciativas maduras, liberar la capacidad de red reservada por proyectos que no avanzan y equilibrar las reglas aplicables a generadores y transmisores cuando los retrasos obedecen a fuerza mayor o a hechos de terceros. Además, coincidieron en que la estabilidad jurídica no significa garantizar la rentabilidad de las inversiones, sino ofrecer cambios regulatorios previsibles, justificados y respaldados por análisis de impacto.

La situación de la región Caribe ocupó un lugar central en el panel del Mercado Mayorista. Los panelistas coincidieron en que no se trata de un problema regional, sino nacional, por su impacto sobre toda la cadena eléctrica.

Entre las alternativas planteadas están atender la deuda que afecta la liquidez del mercado, movilizar recursos para recuperar y modernizar las redes, incorporar a las autoridades territoriales y definir un esquema de operación eficiente que mejore la calidad del servicio y reduzca las pérdidas.

Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el Caribe requiere un modelo de administración diferencial en materia energética, que garantice la prestación del servicio, sin someter a sus habitantes a tarifas que no están en capacidad de pagar, mientras no se desarrollen las condiciones económicas necesarias para alcanzar una situación de mayor equidad frente a los demás usuarios.

El usuario, protagonista del mercado eléctrico que viene

Otra de las conversaciones que marcó el cierre del Congreso MEM, se desarrolló con el panel “Reflexiones del Mercado Minorista”, con representantes de Asocodis, Asoenergía, Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía - ACCE, la CREG, Contraloría General de la República y la moderación de Mauricio Yepes, director Ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET.

La conversación puso la mirada más allá de la coyuntura y planteó un desafío para los próximos cinco años sobre cómo transformar el Mercado Minorista para responder a un usuario cada vez más activo, a una generación más distribuida y a un sistema eléctrico que demanda mayor flexibilidad, digitalización y eficiencia.

La discusión coincidió en que el usuario deberá pasar de ser visto únicamente como quien consume energía y paga una factura, a convertirse en un actor capaz de gestionar su consumo y aportar flexibilidad y confiabilidad al Sistema.

Para avanzar en esa dirección serán fundamentales herramientas como la medición inteligente, las tarifas horarias, la respuesta de la demanda, la autogeneración, el almacenamiento de energía y nuevos servicios que permitan tomar decisiones con más información.

Los panelistas también destacaron que la tecnología, por sí sola, no garantiza esa transformación. El reto pasa por conocer mejor a los usuarios, brindarles información comprensible, fortalecer la educación energética y generar incentivos económicos claros para que los beneficios de modificar sus hábitos de consumo, invertir en eficiencia energética o participar activamente en el mercado sean visibles.

La creciente incorporación de recursos energéticos distribuidos abrió, además, una conversación sobre el futuro de las redes. Una mayor presencia de autogeneración, almacenamiento, vehículos eléctricos y gestión de la demanda exigirá evolucionar hacia redes más inteligentes y flexibles, con esquemas de planeación, operación y remuneración capaces de integrar estos recursos de manera eficiente.

El cierre del evento también contó con la participación de Andrés Felipe Peñaranda, delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien habló sobre el rol de inspección, vigilancia y control de la entidad. Se refirió a los riesgos que hoy enfrenta el Sistema como la baja hidrología, la disponibilidad del respaldo térmico, la exposición a precios de mercado, la liquidez de las empresas y el

estado de la infraestructura. Frente a esto, la entidad busca fortalecer la supervisión mediante la integración y analítica de datos y el uso de herramientas tecnológicas que permitan anticipar alertas y focalizar las actuaciones.

El propósito, señaló Peñaranda, es verificar de manera integral las condiciones técnicas, económicas y financieras de los agentes, prevenir riesgos que puedan comprometer la confiabilidad del sistema y, como objetivo fundamental, proteger al usuario y contribuir a una prestación confiable del servicio de energía.

De esta manera, el Congreso MEM cerró tres días de conversaciones poniendo sobre la mesa una visión de futuro: un mercado eléctrico en el que oferta, redes y demanda evolucionen conjuntamente y en el que el usuario tenga información, herramientas e incentivos para decidir cómo consume, cuándo consume y de qué manera puede participar en el Sistema.

El reto, coincidieron los expertos de la jornada, no es únicamente tecnológico. También implica regulación, educación, competencia, inversión y una nueva relación entre las empresas del sector y los usuarios.