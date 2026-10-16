Proyecto de modernización del aeropuerto de Cartagena tendrá audiencia pública ambiental

Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y garantizar la transparencia técnica en el desarrollo de la infraestructura de Cartagena, la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) invita a las comunidades del área de influencia, gremios, organizaciones sociales y entidades públicas a participar en el trámite de la Audiencia Pública Ambiental del proyecto “Ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez”.

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Este espacio convocado oficialmente por la ANLA mediante el Auto No. 13743 del 13 de octubre de 2026, tiene como propósito socializar la modificación de la licencia ambiental del proyecto, presentar los impactos identificados y sus medidas de manejo, y recibir las intervenciones de la ciudadanía.

El proceso de diálogo y participación se desarrollará en dos fases consecutivas, que se llevarán a cabo de forma presencial en el Salón de eventos Gran Kalamary del Hotel Corales de Indias, ubicado en la Carrera 1 # 62-13 Cartagena.

El primer encuentro será la Reunión Informativa , programada para el martes 3 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 a. m. En esta jornada pedagógica y de doble vía, la autoridad ambiental explicará las normas y los alcances de la participación, mientras que OINAC expondrá en detalle el proyecto, sus componentes ambientales y los canales de atención a las comunidades, y abrirá el micrófono para responder a las inquietudes de los asistentes presenciales y virtuales.

Posteriormente, se llevará a cabo la Audiencia Pública Ambiental el lunes, 30 de noviembre de 2026, a partir de las 8:30 a. m., en el mismo recinto. Esta sesión formal tiene como finalidad central escuchar y recibir las ponencias, opiniones, documentos y observaciones de las comunidades y organizaciones interesadas.

Toda la información aportada durante este espacio será formalmente evaluada por los equipos técnicos de la ANLA como insumo determinante en el proceso de toma de decisiones sobre la modificación de la licencia ambiental.

Las personas naturales o jurídicas que deseen intervenir formalmente mediante ponencias o escritos en la audiencia deberán realizar su inscripción previa antes del martes 24 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. El registro está habilitado a través de las líneas telefónicas de la ANLA 01 8000 112 998 y (601) 254 0100, mediante el correo electrónico licencias@anla.gov.co, o completando el formulario virtual disponible en el portal institucional www.anla.gov.co y en el enlace oficial de registro dispuesto por la autoridad.

De manera presencial, los ciudadanos también pueden inscribirse en las sedes de CARDIQUE, el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y las alcaldías de las localidades Histórica y del Caribe Norte, y de la Virgen y Turística.

Para quienes no puedan asistir físicamente, ambas jornadas contarán con transmisión en vivo en el canal de YouTube y en los canales oficiales de Facebook y X de la ANLA, lo que permitirá la conexión remota de las personas previamente inscritas para intervenir. Asimismo, los estudios de impacto ambiental y los anexos del proyecto están disponibles para consulta pública desde la fijación del edicto en las entidades ambientales, en las alcaldías locales de Cartagena y en la plataforma web de la ANLA.

Con esta convocatoria, OINAC reafirma su política de diálogo constructivo y permanente, apostando por una modernización aeroportuaria concertada que proteja los recursos de la región y contribuya al bienestar colectivo.