Policía Nacional en Bolívar activa controles vehiculares en la Vía al Mar

La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar continúa fortaleciendo la seguridad vial mediante campañas de prevención y sensibilización dirigidas a conductores y pasajeros que transitan por la ruta 90A01, Vía al Mar.

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Durante la jornada se desarrollaron 9 campañas preventivas, sensibilizando a 75 actores viales sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, utilizar el casco y el cinturón de seguridad, evitar el consumo de alcohol al conducir y mantener al día la documentación de los vehículos.

Asimismo, los uniformados socializaron la línea #767 para reportar cualquier novedad en las carreteras.

“No más excusas en la vía! Recuerda que en casa alguien te espera”.