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16 oct 2026 Actualizado 21:19

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Cartagena

Policía Nacional en Bolívar activa controles vehiculares en la Vía al Mar

Durante la jornada se desarrollaron nueve campañas preventivas

Policía de Bolívar

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La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar continúa fortaleciendo la seguridad vial mediante campañas de prevención y sensibilización dirigidas a conductores y pasajeros que transitan por la ruta 90A01, Vía al Mar.

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Durante la jornada se desarrollaron 9 campañas preventivas, sensibilizando a 75 actores viales sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, utilizar el casco y el cinturón de seguridad, evitar el consumo de alcohol al conducir y mantener al día la documentación de los vehículos.

Asimismo, los uniformados socializaron la línea #767 para reportar cualquier novedad en las carreteras.

“No más excusas en la vía! Recuerda que en casa alguien te espera”.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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