“No es Alexandrith”: mujer ubicada en calles de Medellín es otra joven que estaba desaparecida

Alexandrith Sarmiento desapareció el 19 de marzo del 2021 cuando tenía 15 años en una playa de Punta Canoa, zona norte de Cartagena. Desde entonces, sus familiares han liderado una cruzada para dar con su paradero sin que hasta la fecha, haya dado resultados.

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En las últimas horas se hizo viral una fotografía donde la comparaban con una joven de rasgos similares, hallada en condición de calle en la ciudad de Medellín, pero rápidamente se pudo establecer que se trataba de Neivi Luz Berrío Barrios de 19 años, también cartagenera, quien se encontraba extraviada desde hace varios meses.

Sobre esta última mujer, Caracol Radio conoció que problemas depresivos la llevaron al consumo de drogas, e incluso, que ya estuvo internada en un centro de rehabilitación sin que el proceso llegara a feliz término.

En contraste, allegados a Alexandrith siguen pidiendo resultados a las autoridades, porque cinco años después hay un condenado en la investigación, pero ningún dato de su paradero.