‘Me encanta’, el nuevo lanzamiento musical de Boris García

Cartagena tiene una manera particular de vivir la música: está en sus calles, en sus barrios, en los encuentros espontáneos y en esos domingos que parecen hechos para bailar. De ese universo cotidiano, cargado de identidad y tradición, nace ‘Me encanta’, el nuevo sencillo inédito de Boris García, artista cartagenero que presenta una propuesta tropical inspirada en el auténtico sonido de su tierra.

Durante los últimos 2 años, Boris ha trabajado en la producción del álbum musical que llevará el mismo nombre de este nuevo sencillo y que estará listo en el primer semestre del 2027 y del que hoy hace la primera entrega. ‘Me encanta’ evoca el sentimiento caribe de este lugar del mundo, relata el sentir de un amor que se parece a un atardecer cartagenero, a este lugar mágico en el que se besan el cielo y el mar, a este espacio vital en el que parece que todo puede ser.

Con esta nueva producción, el cantautor apuesta por una sonoridad que reconoce las raíces musicales del Caribe y las conecta con nuevas expresiones. El resultado es una canción concebida para bailar, disfrutar y reencontrarse con esa identidad sonora que distingue a Cartagena.

Al respecto Boris García afirma: “‘Me encanta’nace en el barrio San Diego, en la tres esquina de mi calle, la calle Cochera del Hobo, ese punto de encuentro universal en el que coincidimos con culturas de todo el mundo y desde donde parte mí visión holística para conectar a través de la música. Es una canción de amor que mezcla una cantidad de ritmos que tienen que ver con Cartagena, con la nota efectiva nuestra y con nuestro sentimiento. Combina mucho de la historia sonora del caribe con ritmos contemporáneos, entonces tiene algo de kompa haitiano, jíbaro puertorriqueño, la “onda” nuestra, el sabor ese que solo conocemos los que de algún modo sabemos dónde es que se besa el sol con el mar en las tardes y eso pasa siempre en Cartagena.

Me emociona mucho presentarles esta canción que se parece a mí y a lo que como artista represento y que plasma de manera contundente lo que desde siempre he abanderado como artista de esta tierra y es nuestra sonoridad propia, esa que no se parece a nada ni a nadie y de la que siempre estaré orgulloso de representar. ‘Me encanta’ es de ustedes y para ustedes y espero la disfruten y se la gocen tanto como lo hice yo durante el proceso de creación”.

‘Me encanta’ se convierte así en una celebración de la cartageneidad, una expresión musical que reivindica el valor de los sonidos locales y recuerda que las historias de una ciudad también pueden contarse a través de sus ritmos. Con el lanzamiento de este sencillo, Boris García presenta una nueva etapa de su propuesta artística, vinculada a sus raíces cartageneras y al interés por seguirlas defendiendo a través de la música tropical.

Este sencillo musical está disponible en todas las plataformas digitales desde este 16 de octubre y es una invitación al público a reconocer en los sonidos de Cartagena una fuente de inspiración vigente, capaz de dialogar con las tendencias contemporáneas sin perder su esencia.

Sobre Boris García

Cantautor con más de 20 años de carrera artística y creativa. Nacido en Cartagena - Colombia, ha incursión en varios proyectos musicales que han enriquecido su carrera y que le han otorgado un lugar importante en la industria como intérprete y compositor.

Inició su carrera a finales de los 90s y ocupó los primeros lugares en los listados de música a nivel mundial con el proyecto “Vallenet”. Es considerado como uno de los artistas con mejor show en vivo del caribe, sus canciones son un recorrido por la sonoridad tropical con visión universal y su performance es un disfrute para quienes lo viven.

¡Boris García, un artista que Encanta!