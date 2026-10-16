Formulan pliego de cargos a director encargado de la cárcel de Itagüí por la parranda vallenata

Itagüí- Antioquia

La Procuraduría informó que, luego de una indagación inicial, le formuló pliego de cargos a seis funcionarios de la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí en el sur del Valle de Aburrá. Los trabajadores del INPEC están señalados de presuntas irregularidades en el ingreso de un conjunto vallenato al penal que amenizó la fiesta de los cabecillas y exvoceros de la que fue la mesa de paz urbana el pasado mes de abril de 2026.

Según el ente de control, la formulación de cargos es para el director encargado del penal, Fabián Leandro León Rodríguez, además de Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; al inspector jefe, Salvador del Cristo Jiménez Palencia; al inspector, Eduardo Parra Ceballes y al dragoneante, Juan Diego Ospina Morales.

La procuraduría los acusa de presuntas irregularidades por omisiones en el registro de la entrada y salida del conjunto vallenato de Nelson Velásquez.

“Las faltas atribuidas a los seis funcionarios se calificaron como gravísimas, cometidas a título de dolo. Con esta decisión, el órgano de control busca establecer si las presuntas omisiones constituyeron faltas disciplinarias y determinar las responsabilidades individuales a que haya lugar. Los investigados podrán ejercer su derecho de defensa dentro del proceso, que desde ahora inicia la etapa de juzgamiento”, recalcó la Procuraduría.

La entidad agrega que ordenó abrir una investigación disciplinaria al señor Raúl Torres Romero y la dragoneante, Katherin Vanessa Baquero Henao. Presuntamente cometieron fallas en el sistema Sisipec 1 y la red del Inpec para el control de ingreso y salida de personas.

“Compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de los tenientes Ciprián Díaz, Fracisca Sarmiento y León Rodríguez, vinculados al proceso disciplinario”.

Finalmente, informó que los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David, decidieron confesar en la misma investigación.