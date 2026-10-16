Feria Eco-Social de Aguas de Cartagena promueve emprendimiento y cultura ambiental

Treinta y cinco emprendedoras de Cartagena participaron en la Feria Eco-Social de Aguas de Cartagena, realizada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Bosque, donde exhibieron sus productos y compartieron los resultados de sus procesos de formación.

En el marco del encuentro, tres iniciativas fueron destacadas y sus creadoras recibirán acompañamiento para fortalecer la identidad de sus marcas y proyectar sus negocios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Feria Eco-Social hace parte de una estrategia de formación que Aguas de Cartagena desarrolla en alianza con el SENA para fortalecer las capacidades productivas de las comunidades y generar nuevas oportunidades de emprendimiento.

A la fecha, se han gestionado seis procesos formativos que han beneficiado a más de 180 personas, mediante capacitaciones en técnicas como macramé, crochet, mostacilla, elaboración de muñecas de trapo, souvenirs artesanales, pintura y creación de artículos utilitarios y decorativos. Como parte de este proceso, la empresa suministra las materias primas necesarias para facilitar el aprendizaje práctico de los participantes.

En esta edición participaron mujeres de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBARES): El Oro, Tabú, Ricaurte, 7 de Agosto, Ceballos, Albornoz y Ternera.

La Feria les permitió exhibir sus creaciones, dar a conocer sus habilidades y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones. Como reconocimiento a su compromiso y participación, las 35 emprendedoras recibieron un certificado. Además, sus productos fueron evaluados por un jurado integrado por representantes del SENA, la Cámara de Comercio y Marca Bolívar.

Como resultado de la evaluación, el primer lugar fue para Olga Pérez, representante de Canapote, con su emprendimiento de muñecas de trapo. El segundo puesto lo obtuvo Norma Medrano, también de Canapote, y el tercero fue para Diana Maldonado, representante de Ceballos. Ambas se destacaron con sus iniciativas de elaboración de productos en mostacilla.

Como parte de este reconocimiento, las tres emprendedoras recibirán acompañamiento para desarrollar la identidad de sus marcas y un manual de identidad visual que les permitirá consolidar la imagen de sus negocios y proyectarlos de manera coherente.

“En Aguas de Cartagena creemos que fortalecer las capacidades de las comunidades es abrirles camino a nuevas oportunidades. Con la Feria Eco-Social buscamos que el talento y la formación se traduzcan en emprendimientos más sólidos, al tiempo que promovemos prácticas responsables que contribuyan al cuidado del medioambiente”, señaló John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

La programación también contó con la participación de EcoPlanet Soluciones Integrales, Veolia Servicios Integrales, Aseolab, Fundación Green Apple y Ciudad Circular, organizaciones que compartieron experiencias e iniciativas relacionadas con el consumo responsable, el aprovechamiento de los recursos y la adopción de prácticas sostenibles.

De esta manera, la Feria Eco-Social integró el fortalecimiento del emprendimiento local con la educación ambiental, propiciando un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias que reafirma el compromiso de Aguas de Cartagena con el bienestar de las comunidades y el desarrollo sostenible de la ciudad.