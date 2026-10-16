España e Italia estudiarán eliminar los controles fronterizos tras una última prórroga

España e Italia estudiarán en los próximos días la eliminación de los controles fronterizos entre ambos países tras la decisión de este viernes del Gobierno italiano de prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España.

Fuentes del Ejecutivo italiano han anunciado esta prórroga y han avanzado que la próxima semana los ministros de Interior de ambos países “evaluarán conjuntamente medidas de cooperación alternativas”.

Por su parte, fuentes del Gobierno de España han confirmado que los ministros de Interior trabajarán a lo largo de los próximos días para proceder a la eliminación de ambos controles fronterizos.

La introducción de controles comenzó por parte de Italia a comienzos del pasado mes de agosto después de la crisis migratoria de Ceuta, argumentando una cuestión de “seguridad nacional”.

En respuesta a la decisión italiana, España también introdujo controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia.

La suspensión de la aplicación de las reglas Schengen con España por parte de Italia expiró la noche de este jueves después de que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmara el 30 de septiembre de nuevo los controles fronterizos y hablara de “cuestiones críticas” que aún persisten debido a la “situación en el enclave español de Ceuta”.