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16 oct 2026 Actualizado 21:09

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En Cartagena alertan por atracos en manada, ahora bajo lluvia

Ciudadanos denuncian que jóvenes aprovechan los fuertes aguaceros para robar, principalmente, a motociclistas

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No son cuatro ni cinco motorizados pero el fin es el mismo; robar.

Así conoció Caracol Radio varias denuncias relacionadas con manadas de personas, muchas veces menores de edad, que aprovechan el estancamiento de agua y la ausencia de la policía, para hurtar a los transeúntes sus pertenencias.

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El más reciente caso tuvo lugar en el barrio La Esperanza, donde un grupo de sujetos se le abalanzaron al conductor de una motocicleta, y tras arrojarlo al suelo, le sustrajeron objetos de valor.

Sobre esta modalidad delincuencial, ya hay reportes en el sector El Wío de San Francisco, Olaya y La María, donde las condiciones de movilidad cambian por los fuertes aguaceros.

Por ahora, no se reportan capturas asociadas a este tipo de delitos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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