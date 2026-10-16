En Cartagena alertan por atracos en manada, ahora bajo lluvia

No son cuatro ni cinco motorizados pero el fin es el mismo; robar.

Así conoció Caracol Radio varias denuncias relacionadas con manadas de personas, muchas veces menores de edad, que aprovechan el estancamiento de agua y la ausencia de la policía, para hurtar a los transeúntes sus pertenencias.

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El más reciente caso tuvo lugar en el barrio La Esperanza, donde un grupo de sujetos se le abalanzaron al conductor de una motocicleta, y tras arrojarlo al suelo, le sustrajeron objetos de valor.

Sobre esta modalidad delincuencial, ya hay reportes en el sector El Wío de San Francisco, Olaya y La María, donde las condiciones de movilidad cambian por los fuertes aguaceros.

Por ahora, no se reportan capturas asociadas a este tipo de delitos.