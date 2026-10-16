Cardique celebra 10 años de la Feria de Negocios Verdes con más de 70 emprendimientos sostenibles

La sostenibilidad, la innovación y el emprendimiento serán protagonistas en Cartagena durante la décima edición de la Feria de Negocios Verdes de CARDIQUE, que se realizarálos días 24 y 25 de octubreen el centro comercial Caribe Plaza. El evento reunirá a más de 70 emprendimientos del centro y norte de Bolívar que promueven modelos de negocio responsables con el ambiente.

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Bajo el liderazgo de Ángelo Bacci, director de Cardique, la feria celebra una década impulsando iniciativas productivas que demuestran que la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico pueden avanzar de la mano. En esta edición, los visitantes encontrarán una variada oferta de productos y servicios sostenibles, con la participación de nuevos emprendimientos que amplían y enriquecen la propuesta comercial.

A lo largode estos diez años, laferia se ha consolidado como un espaciode encuentro para campesinos, artesanos, productores, operadores turísticos y empresarios que encuentran en los negocios verdes una oportunidad para fortalecer sus iniciativas, visibilizar sus productos y acceder a nuevos mercados.

Uno de los principales componentes de esta edición será la rueda de negocios, un espacio diseñado para conectar a los emprendedores con potenciales compradores, entre ellos representantes de hoteles, supermercados y entidades del Estado.

Estas conexiones buscan facilitar alianzas comerciales, ampliar los canales de distribución y generar nuevas oportunidades para que los productos y servicios sostenibles lleguen a más consumidores.

“Cada alianza que nace en esta rueda de negocios es un paso hacia una economía más inclusiva y responsable con el ambiente”, destacaÁngelo Bacci, directorde Cardique.

Una oferta diversa con identidad caribeña

Durante los dos días de feria, el centro comercial Caribe Plaza se convertirá en un punto de encuentro para descubrir productos y servicios que integran tradición, creatividad e innovación. Los asistentes podrán recorrer más de 70 stands con propuestas en diferentes categorías:

Productos agrícolas sostenibles: frutas frescas, miel, yogures, tubérculos y hortalizas provenientes de iniciativas productivas comprometidas con prácticas responsables.

frutas frescas, miel, yogures, tubérculos y hortalizas provenientes de iniciativas productivas comprometidas con prácticas responsables. Artesanías con identidad: mochilas, hamacas, collares y otras creaciones elaboradas a mano que reflejan los saberes y tradiciones culturales de la región.

mochilas, hamacas, collares y otras creaciones elaboradas a mano que reflejan los saberes y tradiciones culturales de la región. Moda sostenible: prendas y accesorios que incorporan materiales reciclados o procesos orientados a reducir su impacto ambiental.

prendas y accesorios que incorporan materiales reciclados o procesos orientados a reducir su impacto ambiental. Turismo de naturaleza y experiencias comunitarias: rutas agroecológicas, recorridos ecoturísticos y alternativas de alojamiento que invitan a descubrir la riqueza natural y cultural de Bolívar.

rutas agroecológicas, recorridos ecoturísticos y alternativas de alojamiento que invitan a descubrir la riqueza natural y cultural de Bolívar. Tecnologías verdes y restauración ecológica: iniciativas que promueven el aprovechamiento de residuos, el uso responsable de los recursos y la recuperación de los ecosistemas.

Al cumplir diez años de trayectoria, la Feria de Negocios Verdes de Cardique reafirma su compromiso con el impulso a los emprendimientos sostenibles, la conservación ambiental y la generación de oportunidades para las comunidades del territorio.

La invitación está abierta acartageneros, visitantes, empresarios y compradores para que participen en esta celebración de la sostenibilidad, conozcan la oferta de los negocios verdes y contribuyan, a través de sus decisiones de compra, al crecimiento de una economía más responsable con el ambiente.