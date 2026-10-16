Cárcel para dos hombres señalados de hurtar objetos de valor a dos personas en Cartagena

Por petición de fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento preventivo en establecimientos carcelarios a dos hombres quienes, de manera independiente, habrían incurrido en hurtos violentos en Cartagena.

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Uno de los procesados es Carlos Enrique Gómez Arroyo quien, en compañía de otras personas, al parecer, llegó a una estaciónde gasolina en el barrioColombiaton donde, con armas de fuego y cortopunzantes intimidaron a dos de trabajadores y un cliente para hurtarles sus pertenencias. Una vez cometido el delito huyeron del lugar hacia un sector boscoso, a pesar de lo cual la Policía Nacional los capturó encontrando en su poder un celular que pertenecía a una de las víctimas.

En otro hecho, registrado el pasado 29 de septiembre en el barrio Marbella, también fue asegurado César Luis Morales Meza quien, portandoun arma de fuego se presume intimidó a un hombre cuando ingresaba a un conjunto residencial y, se cree, le hurtó una cadena y pulsera de oro; además de un celular de alta gama. El monto de lo hurtado asciende a 30 millones de pesos. Uniformados de la policía capturaron al procesado en flagrancia.