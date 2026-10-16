Así será el DAVIarena en Sabaneta: restaurantes, salas VIP, baños y conciertos confirmados

Sabaneta, Antioquia

El próximo 14 de noviembre abrirá sus puertas el DAVIarena, un nuevo centro de espectáculos ubicado en Sabaneta, que comenzará su programación con un concierto del cantante antioqueño Juanes. El recinto busca transformar la experiencia de los asistentes a eventos masivos con una oferta que incluye restaurantes, bares, espacios VIP, zonas de entretenimiento y tecnología para mejorar la calidad del sonido.

En entrevista con Caracol Radio Medellín, Sergio Zapata Restizábal, gerente del DAVIarena, explicó que el propósito es que los asistentes no lleguen únicamente a la hora del concierto, sino que puedan disfrutar de diferentes espacios y actividades desde varias horas antes del espectáculo.

“Este es un centro de experiencias. Aquí no solamente se ve el concierto, sino que incluso usted decía, véngase tres, cuatro horas antes porque aquí hay mucho por hacer”, afirmó Zapata.

El escenario está ubicado en Sabaneta y tendrá capacidad para cerca de 18.000 personas, dependiendo de la configuración de cada evento. Su infraestructura fue diseñada para recibir conciertos y espectáculos de gran formato, con espacios destinados tanto al público general como a quienes busquen servicios de hospitalidad.

Restaurantes, bares y zonas de experiencia

Uno de los componentes principales del DAVIarena será su oferta gastronómica. Durante la entrevista, Sergio Zapata anunció 17 restaurantes, 13 bares, siete centros de experiencia, dos VIP Lounge y tres tribunas Fan.

La propuesta busca ofrecer alternativas para comer y tomar algo antes de los conciertos, sin que los asistentes dependan exclusivamente de los puestos tradicionales de venta de alimentos y bebidas.

“Lo que buscamos es tener una oferta gastronómica totalmente diversa y una oferta en licores totalmente diversa. Que las personas no coman lo que les toca, sino lo que realmente quieren”, explicó el gerente.

La intención es que el público pueda llegar con anticipación, compartir con otras personas y recorrer el recinto antes de ocupar su localidad. La administración también proyecta que estos espacios funcionen como parte de la experiencia general del lugar y no solamente durante los minutos previos a cada presentación.

¿Cómo serán las salas VIP y los espacios exclusivos?

El recinto contará con zonas destinadas a quienes busquen una experiencia diferenciada durante los espectáculos. Entre los espacios anunciados están las salas VIP, los Sky Lounge, las suites, los boxes y las tribunas Fan.

Estas áreas estarán orientadas a grupos, invitados y clientes corporativos que quieran disfrutar de los conciertos con servicios de hospitalidad y espacios reservados. La distribución busca ofrecer distintas modalidades de acceso, según el tipo de entrada y la experiencia que cada asistente quiera adquirir.

La infraestructura también contempla espacios para actividades de marcas y experiencias complementarias, con el objetivo de ampliar la oferta de entretenimiento dentro del escenario.

Sillas numeradas y capacidad para cerca de 18.000 personas

Uno de los aspectos destacados por la administración es que las localidades tendrán una distribución organizada, con sillas numeradas, para que los asistentes sepan de antemano dónde deben ubicarse.

“Las sillas están numeradas y usted puede entrar minutos antes del concierto”, explicó Zapata, al señalar que la idea es que los asistentes puedan disfrutar de la oferta gastronómica y de entretenimiento sin la preocupación de buscar un puesto al momento de ingresar al espectáculo.

La capacidad del recinto se aproxima a los 18.000 espectadores, aunque la distribución podrá cambiar dependiendo del montaje y de las necesidades técnicas de cada presentación.

Baños, aire acondicionado y comodidad para los asistentes

La experiencia del público también dependerá de los servicios disponibles dentro de la infraestructura. El recinto contempla baterías sanitarias distribuidas en sus diferentes niveles y espacios climatizados para ofrecer condiciones de comodidad durante los espectáculos.

El aire acondicionado permitirá mantener una temperatura controlada dentro del escenario, incluso durante eventos de alta asistencia. Estas condiciones buscan facilitar la permanencia de los asistentes durante varias horas y mejorar la experiencia en los diferentes sectores.

La disponibilidad y distribución de los servicios dependerá de la configuración operativa de cada evento, especialmente en aquellos que convoquen a miles de personas.

Tecnología acústica para los conciertos

El DAVIarena contará con tecnología especializada para los espectáculos musicales, con el objetivo de ofrecer una experiencia sonora adecuada en las diferentes localidades.

“Este centro de espectáculos además tiene toda la tecnología de última década, de último año, para que la calidad del sonido sea completamente fiel y se escuche de manera perfecta en la silla o en la ubicación que usted consiga sin ningún inconveniente”, afirmó el gerente.

La infraestructura está concebida para recibir producciones de gran formato, con requerimientos de sonido, iluminación y montaje escénico que permitan desarrollar conciertos de artistas nacionales e internacionales.

¿Cómo llegar al DAVIarena en Metro?

El escenario está ubicado en Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, y tiene cercanía con la estación Itagüí de la Línea A del Metro de Medellín. Esta alternativa puede facilitar el desplazamiento de quienes prefieran utilizar el transporte público para asistir a los conciertos.

Sin embargo, los asistentes deberán consultar las condiciones de acceso peatonal, las rutas disponibles y las recomendaciones de movilidad que se anuncien para cada evento. También será importante verificar con anticipación las opciones de transporte de regreso, especialmente para las presentaciones que terminen en horas de la noche.

La cercanía con el sistema Metro es uno de los aspectos relevantes para la operación del escenario, debido al volumen de público que puede concentrarse antes y después de los espectáculos.

Estos son los conciertos anunciados para el DAVIarena

La programación de apertura incluye artistas nacionales e internacionales. Entre las presentaciones anunciadas para los últimos meses de 2026 se encuentran:

14 de noviembre: Juanes.

Juanes. 19 de noviembre: Chayanne.

Chayanne. 20 de noviembre: Kris R.

Kris R. 21 de noviembre: Rubén Blades.

Rubén Blades. 22 de noviembre: Anuel AA.

Anuel AA. 28 de noviembre: Beéle.

Beéle. 4 de diciembre: Hebert Vargas.

Hebert Vargas. 5 de diciembre: Martin Garrix.

Martin Garrix. 11 de diciembre: Alcolirykoz.

La agenda podrá ampliarse con nuevas presentaciones y fechas. Por eso, los interesados deberán consultar los canales oficiales del DAVIarena y la plataforma de boletería para verificar disponibilidad, localidades, horarios y condiciones de ingreso.

Un espacio para vivir el entretenimiento antes del concierto

La apuesta del DAVIarena consiste en que la experiencia no comience cuando el artista sube al escenario. La oferta gastronómica, los bares, las zonas VIP, los espacios de entretenimiento y las sillas numeradas buscan que el público tenga alternativas para disfrutar del recinto desde varias horas antes de cada presentación.

“Buscamos sorprender al fan, sorprender al usuario final”, señaló Zapata, quien invitó a los asistentes a consultar la programación y prepararse para la apertura del escenario.

Con su inauguración prevista para el 14 de noviembre, el DAVIarena se prepara para incorporarse a la oferta de grandes espectáculos del Valle de Aburrá, con una infraestructura que combina conciertos, servicios de hospitalidad y espacios de entretenimiento para el público.