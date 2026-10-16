ANDEG cuestionó la meta térmica por costos de operación y la crisis financiera del sector eléctrico

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) cuestionó la meta de generación térmica establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que busca mantener en operación las plantas térmicas para reducir el riesgo de desabastecimiento eléctrico en Colombia.

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Según la información suministrada, operar estas centrales representa costos de entre $1,6 y $1,8 billones. Actualmente, la generación térmica aporta entre el 29 % y el 30 % de la electricidad del país, aunque varias plantas se encuentran en mantenimiento, lo que limita su disponibilidad operativa.

El cuestionamiento también se produce en medio de las dificultades financieras del sector. En el caso de Air-e, las cifras citadas indican un deterioro patrimonial desde $2,3 billones hasta un patrimonio negativo de $300.000 millones, una variación de $2,6 billones.