Admitieron tutela contra Invías por los seis peajes entre Cartagena y Barranquilla

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena admitió una acción de tutela contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte, con la que se buscó obtener información sobre el funcionamiento de los seis peajes ubicados en el corredor vial entre Cartagena y Barranquilla.

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La acción fue presentada por Ángel Barreto Mora, integrante del Frente Nacional contra el Abuso de los Peajes, quien solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública.

La solicitud se originó luego de que la organización pidiera información sobre la situación contractual, técnica, financiera, administrativa y tarifaria de las estaciones de cobro, sin obtener, según lo expuesto en la acción, una respuesta que resolviera sus inquietudes.

La petición incluyó los peajes de Gambote, Pasacaballos, Turbaco y Bayunca, en Bolívar, así como los de Sabanagrande y Galapa, en Atlántico. El objetivo fue conocer cuáles eran los fundamentos legales, administrativos y financieros que permitían mantener su operación y el cobro de tarifas después de la terminación del contrato de concesión.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) también fue vinculada al proceso judicial, debido a su participación en la terminación anticipada del contrato con Autopistas del Caribe.

¿Por qué el corredor quedó en m