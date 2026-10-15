Presuntas irregularidades en inmovilización de velero en Cartagena: así va el caso

Catalina Tavera Velásquez es una madre cabeza de hogar que vivía junto a sus hijas menores de edad y cuatro mascotas, en un pequeño velero fondeado en la bahía de Cartagena, frente al barrio Manga.

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El pasado 22 de septiembre, su lugar de domicilio fue objeto de un procedimiento por parte de la DIMAR y Guardacostas de la Armada de Colombia, donde las autoridades aseguraron que “fueron detectadas novedades asociadas con la identificación de la embarcación”.

Sin embargo, la mujer junto a su apoderada Erika Bravo Blanco, se refirieron en Caracol Radio a las presuntas irregularidades cometidas en el operativo, y la posible vulneración al debido proceso del mismo, toda vez que -declararon- están de por medio dos personas sujeto de protección especial (niñas), quienes hoy residen en la vivienda de un allegado.

Sobre el particular, la abogada presentó impugnación a un fallo de tutela, donde busca que el Tribunal Administrativo de Bolívar, revise en una instancia superior, posibles errores cometidos en la sentencia inicial.

Por su parte, desde las instituciones implicadas en el tema no se ha conocido un nuevo pronunciamiento.