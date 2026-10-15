Más de 250 personas participaron en jornada del IDER sobre salud mental y bienestar en Cartagena

¿Qué relación existe entre el movimiento, las emociones y el bienestar? Esta fue una de las preguntas que orientó el encuentro académico Diálogos Deportivos: Movernos Juntos, Construir Bienestar, una iniciativa liderada por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) que reunió a más de 250 estudiantes, docentes y miembros de la comunidad académica en torno a la promoción de la salud mental.

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La jornada se desarrolló en el Auditorio Saray Castilla de Bechara de la Universidad del Sinú, Seccional Cartagena, en el marco del Mes de la Salud Mental y bajo el lema “Las Comunidades Sostienen la Salud Mental”. El encuentro fue organizado por el IDER, a través de su Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación y la Actividad Física, en articulación con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) y la institución universitaria.

Más allá de un espacio de conferencias, la jornada puso el conocimiento al servicio de la ciudadanía y abrió una conversación sobre cómo la actividad física, el deporte y la recreación pueden contribuir al bienestar emocional, fortalecer los vínculos sociales y favorecer la construcción de redes de apoyo en las comunidades.

Formación y conocimiento al servicio de la ciudadanía

Con este tipo de encuentros, el IDER amplía su labor institucional más allá de la promoción de la práctica deportiva. A través de su Observatorio de Ciencias Aplicadas, genera espacios de formación, diálogo y apropiación social del conocimiento que permiten acercar herramientas y reflexiones sobre el deporte, la recreación y la actividad física a distintos sectores de la población cartagenera.

La programación contó con la participación de profesionales de diferentes disciplinas. Edgar Espitia, especialista en psicología deportiva, abordó la importancia del entrenamiento mental en el deporte; la médica psiquiatra y psicoterapeuta Ketty Marrugo profundizó en los beneficios del ejercicio físico para el bienestar emocional; y María Antonia Arévalo Orozco, médica especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y Acondicionamiento Físico para la Salud, con maestría en Farmacología, destacó el valor del movimiento para el autocuidado, la autonomía funcional y la recuperación integral.

El encuentro también incluyó un conversatorio moderado por la psicóloga clínica Aida Hernández, en el que se analizaron las relaciones entre la salud física y mental, la prevención de factores de riesgo, el acompañamiento interdisciplinario y la importancia de escuchar sin juzgar. Las dinámicas de movimiento e integración grupal complementaron la jornada, promoviendo la participación activa de los asistentes.

Articulación institucional para promover el bienestar

La participación del director del DADIS, Rafael Navarro, y de José Guillermo Ortiz, coordinador del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte del IDER, destacó la importancia de sumar capacidades entre los sectores de salud, educación y deporte para impulsar acciones de promoción del bienestar.

Esta articulación permite ampliar la conversación sobre la salud mental y reconocer que su cuidado también involucra los entornos educativos, familiares, comunitarios y deportivos. En ese contexto, la actividad física y la recreación se abordaron como prácticas que pueden contribuir al bienestar integral y complementar las estrategias de promoción de la salud.

La jornada se suma a las acciones del IDER orientadas a fortalecer la formación ciudadana y a generar espacios donde el conocimiento especializado dialogue con las necesidades de la comunidad. Una apuesta que reconoce el deporte no solo desde la competencia y el rendimiento, sino también desde su relación con la salud pública, la convivencia y la calidad de vida.

Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER y en articulación con instituciones académicas y de salud, continúa impulsando iniciativas de formación y divulgación que acercan el conocimiento a los cartageneros y promueven una ciudad más activa, saludable y consciente de la importancia del cuidado integral.