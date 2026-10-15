La presidenta de Costa Rica viajará a El Salvador para conocer el modelo carcelario Bukele

La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante la presentación de su gabinete de gobierno. (Foto: Manuel Arnoldo Robert Batalla/Getty Images) / Manuel Arnoldo Robert Batalla

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este miércoles que realizará una visita oficial del 16 al 18 de octubre a El Salvador, para conocer y aprender sobre el modelo operativo penitenciario implementado por el mandatario Nayib Bukele para combatir el crimen organizado y las pandillas.

Durante la inauguración este miércoles en Costa Rica del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel con capacidad para 5.100 presos de mayor peligrosidad, Fernández reveló que fue invitada a una reunión con Bukele, orientada a abordar temas estratégicos de la agenda bilateral y regional.

Además, dentro del programa oficial, se contempla una visita a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a fin de “compartir de primera mano las experiencias y resultados del modelo de seguridad integral implementado en El Salvador”, cita la invitación hacia la presidenta costarricense.

“Esta cooperación refleja la amistad y compromiso compartido entre ambos pueblos para fortalecer la seguridad, por eso este viernes viajaré a El Salvador atendiendo la invitación del presidente Nayib Bukele para conocer de primera mano el funcionamiento del CECOT, porque ya tenemos la infraestructura, pero quiero aprender todo lo que se pueda del modelo operativo penitenciario”, afirmó Fernández.

Fernández considera a Bukele un referente en materia de seguridad y destacó que “es en momentos difíciles cuando se mide el apoyo de un aliado” como él.

“El Salvador ha sido fundamental en nuestra lucha contra la delincuencia, querido presidente Bukele. Desde aquí le envío un abrazo enorme con el aprecio y respeto de todo el pueblo de Costa Rica, incluido por el apoyo que nos brindó en la administración anterior y la presente para que esta obra sea hoy una realidad, gracias a la asistencia técnica en este proyecto que hoy inauguramos”, puntualizó Fernández.

Las instalaciones fueron inauguradas este miércoles por la presidenta, pero su construcción comenzó en enero pasado cuando el entonces gobernante Rodrigo Chaves y el mandatario Bukele participaron en un acto oficial del inicio de esta obra ubicada a unos 25 kilómetros de San José.

En diciembre pasado, el entonces presidente Chaves realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el CECOT, mientras que Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y recorrió la principal cárcel de ese país, alertando de “síntomas” de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.