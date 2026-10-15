India en camino a convertirse en una de las economías más grandes del mundo

Según presume el Fondo Monetario Internacional, quién es la organización financiera internacional que busca garantizar la estabilidad financiera y facilita el crecimiento económico sostenible.

India estaría teniendo un crecimiento económico significativo en los últimos años y estaría posicionándose en el cuarto lugar de la economía mundial, superando a Japón para el año 2027 .

El FMI, que se encarga también de alentar la expansión del comercio internacional, hace un análisis todos los años basándose en el PIB (producto interno bruto) de cada país y según proyecciones del Fondo Monetario Internacional presentadas este jueves, India estaría superando a Japón.

Para lo que queda del año, Japón seguirá siendo este año el cuarto país más grande por producto interno bruto nominal, pero en 2027 está previsto que India ocupe su lugar, con un PIB que alcanzará los 4,52 billones de dólares.

Pese a las conflictos comerciales y geopolíticos que ha tenido India en los últimos años, el FMI presume un crecimiento bastante notable en el PIB durante el año 2026, se espera que termine el año en el 7%.

Según el Fondo Monetario Internacional, Japón para el siguiente año, estaría cayendo a la sexta posición por detrás de India y Reino Unido. Todo esto, se atribuye a que la población de Japón es cada vez más vieja y esta causando un fuerte estancamiento en su economía.

El director regional, Krishna Srinivasan, hizo valer que India entró con una posición fuerte en la actual crisis energética derivada de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, tras el anuncio este jueves que se posicionaba en el cuarto lugar en el FMI. “India ha llegado aquí con una base muy fuerte”, destacó.

“El crecimiento ha sido fuerte, se ha protegido la prudencia fiscal, y tenían muchas reservas. En ese sentido, han respondido bien al shock”, explicó.

La mayor economía del planeta es Estados Unidos, seguida de China y Alemania.

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