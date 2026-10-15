Habitantes de San Pablo- Bolívar ya cuentan con moderno estadio de fútbol

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, llegó a San Pablo con obras que transforman la vida de sus habitantes y entregó uno de los escenarios deportivos más esperados por la comunidad: el moderno estadio de fútbol 11 del barrio Belén, un espacio que abre nuevas oportunidades para los niños, jóvenes y deportistas del municipio.

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En medio de la alegría de los habitantes, el mandatario departamental puso al servicio de los sanpableros una infraestructura que responde a una de las aspiraciones de las nuevas generaciones: contar con una cancha en condiciones adecuadas para entrenar, competir y trabajar por sus sueños deportivos.

La entrega representa una apuesta de la Gobernación de Bolívar por el deporte como herramienta de transformación social, integración comunitaria y construcción de oportunidades para la juventud.

“Este estadio era algo que nosotros queríamos desde hace mucho tiempo. Ahora tenemos una cancha muy bonita donde podemos jugar, entrenar y soñar con ser grandes futbolistas. Gracias, gobernador Yamil, estamos muy felices porque ya tenemos un lugar como este en nuestro pueblo”, expresó un joven futbolista de San Pablo.

El entusiasmo también se hizo evidente entre los más pequeños, quienes ahora cuentan con un escenario para jugar, aprender y compartir con sus amigos. “Me gusta mucho la cancha y estoy feliz porque ahora podemos venir a jugar y disfrutar con nuestros amigos. Queríamos tener un estadio así”, manifestó un niño de 11 años.

Un estadio con condiciones para el deporte

El escenario entregado por Yamil Arana cuenta con medidas reglamentarias para la práctica del fútbol 11, graderías para los aficionados, iluminación LED de bajo consumo, camerinos y baños. Estas características permitirán mejorar las condiciones para la práctica deportiva y el encuentro de las familias alrededor del fútbol.

“Estamos entregando tremendo estadio de fútbol, con todas las condiciones. Con graderías, luces LED amigables con el medio ambiente, camerinos, baños. Además, con las calles de alrededor adoquinadas, con parque para los niños y la vía principal al barrio Belén, que es donde queda el estadio, también se entrega pavimentada”, expresó el gobernador.

Más obras para transformar el barrio Belén

La gestión departamental también se extendió al entorno del estadio. Como parte de las intervenciones, la Gobernación de Bolívar entregó recuperadas y adoquinadas las calles aledañas, construyó un parque infantil y pavimentó la vía principal que conduce al barrio Belén.

Son 147 metros de calles pavimentadas a través del programa COMPI, que le permiten a cientos de familias dejar de caminar sobre barro.

Con estas obras, la Administración departamental busca mejorar la movilidad, recuperar espacios para el disfrute de las familias y brindar mejores condiciones a quienes viven y transitan por este sector de San Pablo.

El alcalde del municipio, Jair Acevedo, destacó el respaldo del gobernador a las necesidades de la población y agradeció las inversiones que hoy se traducen en obras visibles para la comunidad.

“Gracias por ayudarnos a transformar a San Pablo, gracias por creer en San Pablo y por estar de cerca con las comunidades. Son obras que se pueden palpar y que cambiarán la vida de los sanpableros”, manifestó.

Yamil Arana continúa su recorrido por el sur de Bolívar

La entrega del estadio de fútbol y las obras complementarias hacen parte de la agenda territorial del gobernador Yamil Arana Padauí, quien inició un recorrido por el sur de Bolívar que también contempla visitas a Simití y Santa Rosa del Sur.

Con esta jornada en San Pablo, el mandatario departamental reafirma su apuesta por llevar infraestructura deportiva y obras de impacto comunitario a los municipios de Bolívar, con especial atención a los espacios que contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo de niños y jóvenes.