Estaba desescolarizado el menor asesinado en El Carmen de Viboral, dice la Personería

El Carmen de Viboral- Antioquia

La Personería de El Carmen de Viboral, en el Oriente de Antioquia, también se refirió al caso del menor de 13 años que murió en un ataque la noche del miércoles. Este caso ha generado consternación en la comunidad, y más porque las hipótesis apuntan a que no se trató de un hurto.

El representante del Ministerio Público, Omar García Gómez, rechazó este hecho violento contra el menor de edad en un contexto de violencia que es materia de investigación. Sin embargo, aunque no hace alusión directa al caso, sí advierte a los padres de familia sobre el reclutamiento de grupos delincuenciales en esa población del Oriente de Antioquia. Aunque sí recalcó que el menor ya estaba desescolarizado.

“El niño Agustín venía, más o menos, unos 20 días desescolarizado. La mamá, creo que por voluntad también del mismo niño, decidió retirarse de la institución educativa; razones, pues, muy personales, pero hay otras que son materia de investigación que pueden también esclarecer los hechos de dificultades que venía presentando en el entorno escolar allá con otros compañeros”, mencionó el personero municipal.

Agrega que se está investigando si el rector de la I. E. había puesto esta información en conocimiento de instancias superiores sobre la desescolarización del menor, lo que podrá dar un poco más de luces a la investigación.

Finalmente, indica que hacía cerca de dos meses no se registraba una muerte violenta en esa población del oriente de Antioquia.