Entremar se destaca en la XXII Jornada de SLOM en Cartagena

La ciudad de Cartagena se convierte en epicentro de la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo portuario sostenible con la realización de la XXII Jornada de SLOM, un importante encuentro que reúne a representantes y actores del sector marítimo y portuario para analizar los desafíos y oportunidades de esta industria.

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En este escenario se destaca la participación de Entremar, Centro de Formación y Capacitación Marítima, una entidad comprometida con la preparación del talento humano, la innovación y el fortalecimiento de las competencias necesarias para responder a las nuevas exigencias del transporte marítimo y las operaciones portuarias.

Entremar llega a este importante encuentro con una apuesta por la formación especializada, la transición energética y el desarrollo sostenible, promoviendo conocimientos y herramientas que permitan a los trabajadores y empresarios adaptarse a las transformaciones tecnológicas del sector.

La institución nació como respuesta a la necesidad de armadores y empresarios de los sectores acuáticos de contar con personal debidamente formado, capacitado y entrenado, bajo estándares acordes con las últimas tecnologías y las exigencias de las operaciones marítimas y de la cadena logística.

Formación para las nuevas energías y el futuro portuario

Uno de los principales aportes de Entremar es su oferta de formación especializada, que incluye diplomados orientados a la innovación, las nuevas energías y el desarrollo portuario sostenible.

Estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de los profesionales del sector, promover la actualización de conocimientos y contribuir a la implementación de soluciones tecnológicas que favorezcan la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de las terminales portuarias.