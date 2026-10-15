En Cartagena avanza creación de microfiguras y carrozas del Bando

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la Corporación Cultural Las Cobras (Corpocobras), avanza en la creación de las carrozas del Bando y las macrofiguras que integrarán el Museo a Cielo Abierto de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de 2026.

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Hoy, el alcalde Dumek Turbay y la primera dama Liliana Majana visitaron el taller artístico donde se fabrican las macrofiguras por artesanos de barrios populares y artistas locales, promoviendo empleo cultural en Cartagena.

Este proceso creativo tiene como propósito fortalecer la salvaguardia de las tradiciones festivas de la ciudad, a partir de los lineamientos del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de las Fiestas de Independencia. Este instrumento orienta el trabajo de diseñadores y artistas, aporta referentes históricos y culturales y contribuye a que las propuestas artísticas dialoguen con las expresiones que dan identidad a esta celebración.

La elaboración de estas obras hace parte de la Escuela Festiva, una iniciativa que, por segundo año consecutivo, impulsa un proceso creativo y académico alrededor de las Fiestas de Independencia. En el caso de las carrozas y macrofiguras, este recorrido comienza con CarrozaLab II, el espacio de creación, orientación y desarrollo de las propuestas artísticas, y continúa con la confección de carrozas y macrofiguras, etapa en la que los diseños seleccionados pasan del papel a la construcción. De esta manera, la Escuela Festiva articula formación, conocimiento del patrimonio y práctica artística para contribuir a la materialización de las obras que acompañarán la celebración.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones a través de procesos que vinculan el patrimonio con el talento local.

“Las Fiestas de Independencia son parte de lo que somos como cartageneros. Con estas carrozas y macrofiguras queremos que nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad sigan presentes en las calles, pero también que las nuevas generaciones encuentren en el arte una oportunidad para aprender, crear y aportar a la cultura de la ciudad”, expresó el mandatario.

Una de las particularidades de esta edición es la participación de jóvenes estudiantes y recién egresados de distintos programas universitarios de artes de Cartagena, quienes se han sumado a las labores de creación y construcción. Su vinculación fortalece el intercambio de conocimientos entre artistas con experiencia y nuevos talentos, y abre espacios para el aprendizaje de técnicas y oficios asociados a la elaboración de obras de gran formato.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó el papel del PES como referente para orientar el proceso creativo y mantener la relación entre las obras y el patrimonio festivo de Cartagena.

“La creación de las carrozas y macrofiguras va más allá de su elaboración material. Cada propuesta debe reconocer el valor histórico y cultural de nuestras Fiestas de Independencia. Por eso, el Plan Especial de Salvaguardia es una guía fundamental para que los artistas desarrollen sus ideas con referentes claros y contribuyan a mantener vivas las expresiones que hacen parte de nuestra identidad”, señaló la directora.

El proceso también incorpora herramientas digitales para apoyar la visualización de los diseños. Estudiantes del programa de Delineante de Arquitectura de la Universidad Mayor de Cartagena —UMAYOR— han participado en la elaboración de renders a partir de los bocetos originales de los artistas diseñadores, lo que permite representar las propuestas de manera tridimensional y facilitar su lectura antes de avanzar en su materialización.

Por su parte, Maritza Zúñiga, directora de Corpocobras, destacó el trabajo conjunto entre artistas, estudiantes y equipo técnico para llevar las propuestas del papel a la realidad.

“Detrás de cada carroza y cada macrofigura hay un proceso de investigación, diseño, aprendizaje y trabajo colectivo. Estamos articulando el talento de los artistas con nuevas herramientas y con el conocimiento de quienes participan en la construcción, para que cada obra conserve el sentido de la propuesta original y responda a lo que representan las Fiestas de Independencia para Cartagena”, afirmó.

Próximamente, cartageneros y visitantes podrán apreciar las macrofiguras que conformarán el Museo a Cielo Abierto, una apuesta que busca llevar el patrimonio festivo a distintos espacios de la ciudad y generar nuevas formas de encuentro con la cultura local. Las obras evocan tradiciones, sentimientos de nostalgia y momentos representativos de Cartagena, con el propósito de conectar a públicos de distintas generaciones con las historias que hacen parte de su memoria colectiva.

La creación de las 14 carrozas y las 10 macrofiguras constituye una apuesta artística y cultural que busca trascender la exhibición visual. Cada obra representa una oportunidad para preservar las tradiciones, transmitir conocimientos y narrar la historia de Cartagena en el marco de sus Fiestas de Independencia.

Con este proceso, la Alcaldía de Cartagena, el IPCC y Corpocobras avanzan en la construcción de una celebración que reconoce el valor de sus artistas, fortalece la transmisión de saberes y mantiene vivas las expresiones culturales que distinguen a la ciudad.