Conozca los cambios viales este viernes por preludio en el barrio Blas de Lezo

Este viernes, 16 de octubre, en el marco de la “Fiesta que nos Une”, se realizará el tercer preludio de las festividades que conmemoran la Independencia de Cartagena en la Localidad Industrial y de la Bahía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Está previsto que el desfile inicie a las 3:00 p.m. en la calle 27 (detrás de las casas militares del barrio Blas de Lezo) continuando por la Cra 65 hasta la calle 22B donde continuará hacia la Cra 66, para luego conectar con la Cra 67 hasta la calle 21 donde tomará un tramo de la Avenida Kennedy hasta la calle 21 donde finaliza el recorrido.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, estableció un plan de manejo de tránsito para brindar seguridad vial a los asistentes y actores festivos.

Cierres

Se realizará paso controlado durante el recorrido del desfile y cierres viales en:

* Carrera 65 desde avenida Kennedy hasta Estadio de Softbol de Blas de Lezo

* Calle 22 B entre carrera 65 y carrera 66

* Carrera 66 entre calle 22 B y calle 21

* Calle 21, entre carrera 66 y avenida Kennedy

Una vez finalizado el recorrido, se mantendrá cerrada la calle 22, entre carrera 68 y carrera 69 y la carrera 69 entre calle 22 y calle 24, por circulación de peatones.

Agentes y facilitadores de tránsito, harán presencia en los cierres y desvíos para orientar el tráfico vehicular.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, recomienda a los cartageneros utilizar transporte público hacia el lugar del evento, no parquear en andenes, zonas verdes o espacios públicos y no conducir en estado de alicoramiento, mejor entregar las llaves.