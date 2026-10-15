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15 oct 2026 Actualizado 03:02

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Sicarios ultimaron a joven con arma de fuego en zona rural de María La Baja, Bolívar

Los trágicos hechos tuvieron lugar en la población de Ñanguma

Colprensa- Julio Castaño

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Un hombre identificado como Aney Bello Sanmartín fue asesinado con arma de fuego en el corregimiento de Ñanguma, jurisdicción de María La Baja, Bolívar. Las primeras versiones indican que dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar, le dispararon y huyeron.

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El homicidio ocurrió en la calle principal de esta población rural, donde, según testigos, se escucharon varias detonaciones que alertaron a los habitantes. Tras el ataque, la víctima quedó tendida en el suelo sin signos vitales.

Minutos después, familiares llegaron al sitio y reconocieron al hombre, quien era oriundo del corregimiento de San Antonio, zona rural del municipio de San Onofre, Sucre.

La Policía Nacional atendió el caso y adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar los móviles del ataque.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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