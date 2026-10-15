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15 oct 2026 Actualizado 02:53

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Cartagena

Buscan identificar a hombre hallado sin vida en el barrio Manga

Los restos mortales permanecen en la morgue de Medicina Legal

Fiscalía

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El cuerpo de un hombre que fue encontrado sin vida en una vía pública del barrio Manga, permanece en la sede de Medicina Legal de Zaragocilla, a la espera de que sus familiares o personas cercanas acudan a reconocerlo.

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Desde entonces, las autoridades adelantan procedimientos forenses para establecer la identidad de la víctima, quien no portaba documentos al momento de ser encontrado.

De acuerdo con la descripción suministrada, se trata de un hombre de piel negra, de entre 25 y 40 años, contextura delgada y aproximadamente 1,75 metros de estatura. Tenía el cabello corto y negro, ausencia de varios dientes y una cicatriz en la cabeza.

Al momento del hallazgo vestía una camiseta negra y una pantaloneta gris.

Quienes puedan aportar información para identificarlo pueden comunicarse al 605 331 9740, extensión 52002.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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