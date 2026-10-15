Blas de Lezo se prepara para celebrar el Tercer Preludio Cultural de la Localidad 3

El barrio Blas de Lezo se alista para convertirse en el epicentro de la tradición festiva este viernes 16 de octubre, cuando la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) lleven a cabo el Preludio Cultural de la Localidad Industrial y de la Bahía (Localidad 3).

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En esta oportunidad, la jornada rendirá tributo a la temática “Son de Negro Alegoría Festiva”, exaltando la fuerza, la gestualidad y la herencia cimarrona que enriquecen las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

El Desfile Cultural iniciará a las 4:00 p.m., teniendo como punto de encuentro la calle 27, detrás de los apartamentos militares, en la esquina del Parque de Blas de Lezo frente a la iglesia (ingresando por la Olímpica de El Koreano). Desde allí, la marea festiva continuará por la carrera 65 hasta llegar al polideportivo, bordeará a mano izquierda por la carrera 66 para posteriormente avanzar por la carrera 67 hasta el Parque El Carmelo sobre la calle 21, finalizando su trayecto en dirección al campo de sófbol sobre la calle 21A de Blas de Lezo.

A lo largo del desfile participarán los Grandes Lanceros que simbolizan las primeras autoridades de las Fiestas; junto a ellos, la Reina de la Independencia, Faiylin Rodríguez, los Lanceros Guardianes, comparsas y colectivos dancísticos locales, las 40 candidatas al Reinado Popular, los actores festivos y las autoridades distritales.

Asimismo, la Gobernación de Bolívar se sumará a esta fiesta comunitaria con la participación especial de la agrupación Son de Negro Herencia de mis Abuelos – Nueva Generación, la cual brindará su muestra folclórica tanto a lo largo del desfile por las calles del barrio como en la tarima principal del evento.

“Llegar a la Localidad 3 representa la consolidación de una agenda pensada para que las comunidades vivan y sientan sus festividades en sus propios barrios. Blas de Lezo ha sido históricamente un baluarte del entusiasmo popular, y este viernes viviremos una jornada de integración donde la seguridad y la convivencia familiar serán las grandes protagonistas”, afirmó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, destacó la dimensión simbólica y participativa de este tercer encuentro descentralizado. “El son de negro evoca la resistencia, el goce y la memoria viva de nuestros cabildos. Con esta manifestación enalteceremos el talento de nuestros bailarines y hacedores, reafirmando que la salvaguardia de las tradiciones se construye de la mano con la gente en cada territorio”, sostuvo la funcionaria.

Durante la velada protocolaria en el escenario principal, el Distrito entregará un merecido reconocimiento a destacados referentes comunitarios que han dedicado su vida a la cultura, el deporte y el desarrollo social del sector: Adriana Corcho Espitaleta, el Padre Javier Eduardo Rossania Pacheco y Raúl Ignacio Mejía Trujillo.

La jornada cerrará con una variada nómina artística en tarima: Son Caribe, GiBlack, Rafa Pérez, Charlie Cardona y Jader Tremendo; quienes pondrán a bailar a miles de asistentes, reafirmando la riqueza cultural y el espíritu alegre de la Localidad Industrial y de la Bahía.