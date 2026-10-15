Arrancan cierres intermitentes en la vía a Bolombolo por obras de Pacífico 1 en Amagá

Medellín, Antioquia

Desde este miércoles 14 de octubre comenzaron los cierres intermitentes en la vía hacia Bolombolo, en el sector Paso Nivel–Las Areneras, en Amagá, suroeste de Antioquia, debido a las obras de construcción de la calzada izquierda del Retorno 2 del proyecto vial Pacífico 1.

La medida se extenderá hasta el próximo 13 de noviembre y se aplicará de lunes a viernes, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Durante ese periodo, los cierres se realizarán cada hora y tendrán una duración de 30 minutos, por lo que se recomienda a los conductores programar sus desplazamientos y tener en cuenta posibles demoras.

¿Cuándo habrá cierres en la vía a Bolombolo?

Las restricciones se aplicarán únicamente en días hábiles, dentro del horario establecido para la ejecución de las obras. No habrá cierres durante los fines de semana ni los días festivos, según la información divulgada por la Gobernación de Antioquia.

Los trabajos hacen parte de la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2 de Pacífico 1, infraestructura que interviene este corredor vial del suroeste antioqueño.

Las autoridades recomiendan a los viajeros estar atentos a las indicaciones en el sector Paso Nivel–Las Areneras y considerar los tiempos adicionales de desplazamiento mientras se desarrollan las intervenciones.