Advierten necesidad de acelerar decisiones para garantizar sostenibilidad del sector eléctrico

En el segundo día del Congreso de Energía que se cumple en Cartagena, conferencistas y moderadores coincidieron en que la seguridad energética de Colombia requiere decisiones oportunas, planeación integral y coordinación entre el Estado y las empresas para anticipar los riesgos que pueden comprometer el suministro de energía y garantizar la confiabilidad del sistema en los próximos años.

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Esta fue una de las principales conclusiones de las discusiones de la jornada de la mañana de hoy, en las que se analizaron los desafíos asociados con la variabilidad climática, el crecimiento del consumo, la disponibilidad de generación, las restricciones de transmisión, el abastecimiento de combustibles y la sostenibilidad financiera de la cadena energética.

Los participantes coincidieron en la importancia de pasar de los diagnósticos a la ejecución de soluciones que permitan responder a las necesidades actuales y preparar al país frente a escenarios futuros de mayor exigencia para el sistema eléctrico.

Diego Tejada, líder de la empresa EPRI, compartió las experiencias internacionales para los retos del sistema colombiano, mostró que la respuesta de la demanda ya se utiliza en distintos mercados para atender picos de consumo, aliviar congestiones y apoyar la operación en tiempo real.

Casos de Estados Unidos, Países Bajos y España evidenciaron que consumidores, generadores y operadores pueden coordinar reducciones o desplazamientos temporales del consumo mediante alertas, plataformas y productos definidos según la necesidad del sistema.

La conferencia sobre cambio climático a cargo de Roberta Boscolo del World Meteorological Organization- WMO, destacó que el aumento de la temperatura está elevando la demanda de refrigeración, mientras la generación hidroeléctrica presenta una mayor volatilidad y la producción solar y eólica varía entre regiones. La experiencia de Brasil mostró que la diversificación de la matriz y las interconexiones regionales pueden ayudar a compensar periodos de menor disponibilidad hídrica.

Uno de los mensajes centrales fue que los pronósticos de El Niño y las predicciones estacionales deben contar con mejores observaciones, datos e inteligencia climática para reducir riesgos de inversión, fortalecer la planeación energética y facilitar la preparación para equilibrar generación y demanda.

En la conferencia retos operativos frente al fenómeno de El Niño, Juan Carlos Morales, Gerente General encargado de XM, hizo un llamado a tomar decisiones anticipadas para preservar la confiabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico colombiano ante la llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad y el crecimiento acelerado de la demanda de energía.

El vocero del administrador del mercado de energía mayorista y operador del sistema eléctrico advirtió que el país enfrenta una combinación de factores que elevan el riesgo operativo, entre ellos, menores aportes hídricos, una mayor dependencia de la generación térmica, restricciones en la red de transmisión y crecientes presiones financieras sobre el mercado eléctrico.

En el panel sobre la expansión futura de la generación eléctrica, representantes de AES Colombia, Altia Energy, Isagen, Grupo EPM y Celsia coincidieron en que el país no puede seguir planeando por separado la generación, la transmisión y el crecimiento de la demanda. La nueva oferta debe llegar a tiempo, con disponibilidad, flexibilidad, firmeza, confiabilidad y precios competitivos, especialmente ante el aumento esperado por centros de datos, movilidad eléctrica y nuevos proyectos productivos.

La conversación señaló retrasos asociados a consultas previas, licenciamiento ambiental, condiciones territoriales y expansión de las redes. También se planteó que la planeación de la transmisión debe anticiparse a la entrada de nueva generación, en lugar de convertirse en una restricción para su desarrollo.

Frente a la confiabilidad, los panelistas señalaron que el país necesita combinar distintas fuentes y tecnologías para responder tanto a las necesidades de energía como de potencia.

En el corto plazo se mencionaron alternativas como generación solar acompañada de almacenamiento, generación térmica, disponibilidad de combustibles y el uso de puntos de conexión existentes. En particular, se planteó la necesidad de definir señales que remuneren los servicios que pueden prestar las baterías al sistema, más allá de almacenar energía.

Las discusiones también destacaron que la seguridad energética no depende exclusivamente de disponer de suficiente energía. El sistema necesita contar con la potencia disponible cuando se requiere y con la capacidad de responder ante situaciones críticas, especialmente cuando coinciden condiciones climáticas adversas, limitaciones operativas y una mayor demanda.

La jornada de la mañana cerró con el panel hoja de ruta para la resiliencia del sistema eléctrico colombiano con representantes de EPRI - Electric Power Research Institute, XM y la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME.

La conversación abordó la importancia de anticipar riesgos, considerar la interacción de los agentes del sector eléctrico con telecomunicaciones, oferentes de gas, entre otros; evaluar escenarios en los que coincidan distintas amenazas y traducir ese análisis en soluciones concretas. Los participantes coincidieron además en que el reto no termina en identificar las obras y medidas necesarias, sino en lograr

que estas se ejecuten oportunamente y que las experiencias frente a eventos anteriores se conviertan en aprendizaje para fortalecer la respuesta del sistema.

Este bloque temático tuvo una conclusión compartida: Colombia tiene suficientes diagnósticos y debe concentrarse en ejecutar. La confiabilidad del futuro dependerá de decisiones coordinadas, reglas predecibles, proyectos construibles y una planeación que reconozca tanto las urgencias de la próxima temporada de sequía como las necesidades estructurales de la próxima década.

La tarde del 15 de octubre se enfocó en transformación digital, inteligencia artificial y monitoreo de mercados eléctricos.