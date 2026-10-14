TransCaribe lanzó la decimoprimera edición del Mes de la seguridad vial

Desde el inicio de la operación de TransCaribe, hace casi once años, el mes de octubre se convierte en el mes de la seguridad vial, y el sistema, junto a importantes aliados como los concesionarios de la operación, y el DATT, realiza acciones para promover el respeto y el buen comportamiento en las vías.

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Este año, el mes de la seguridad vial se enmarca dentro de la campaña “Dale vía a la vida”, invitando a todos los actores viales a poner por encima de cualquier otra cosa la vida de ellos mismos y de los demás, incentivando así el respeto de las normas de tránsito, el uso de la infraestructura destinada a los peatones en el patio portal, y la no invasión al carril exclusivo.

“Queremos que los conductores del sistema, los usuarios, los peatones, los conductores de otros vehículos, en fin, todos los actores viales, sean conscientes de que la seguridad vial empieza con ellos mismos, con el compromiso de respetar las normas de tránsito y la prudencia en las vías. Darle vía a la vida es aceptar y reconocer que la vida propia y la de los demás va primero que el afán, que el desespero, que el querer llegar rápido”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

Durante el lanzamiento del Mes de la seguridad vial, los operadores del sistema recibieron una serie de charlas en las que se les recalcó la importancia de la conducción defensiva, de la prudencia al volante, y el respeto de las normas de tránsito. Al final, los conductores realizaron un compromiso simbólico para poner primero la vida en el momento en que desarrollen su labor en las vías de la ciudad.

El mes de la seguridad vial tiene programadas intervenciones de socialización y sensibilización con conductores y usuarios del sistema, así como con peatones y demás actores viales, en puntos críticos de movilidad y accidentalidad como la intersección de los Cuatro Vientos, el mercado de Bazurto, y el Patio Portal.

Estadísticas de accidentalidad en el SITM durante 2026

En lo corrido de 2026, se ha registrado una disminución en la accidentalidad relacionada con el sistema de transporte masivo de un 48,6%, con 198 accidentes entre enero y septiembre de este año, frente a 385 en el mismo periodo del 2025.

Sin embargo, se registró un aumento de 150% en los accidentes con fatalidad, pues en lo corrido de la anualidad, se han registrado 5 accidentes donde está involucrado el SITM, con personas fallecidas, frente a solo 2 en 2025.

Las rutas del sistema con mayor número de accidentes son X105, con 24 hechos, y T102, con 16. Bazurto es el sector del carril solo bus en el que más accidentes se han registrado en lo corrido de 2026.

“Estas estadísticas nos comprometen a seguir trabajando permanentemente, de la mano del DATT y de los concesionarios de la operación, en la capacitación permanente de nuestro personal, y en las acciones que impacten a usuarios, peatones y otros actores viales, para disminuir esos índices”, recalcó la gerente de TransCaribe.