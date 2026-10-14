El video, protagonista del XVIII Congreso Internacional de Arte en el Caribe de Unibac

Pensar el video desde el Caribe significa reconocer una historia de experimentación estética, y de allí su protagonismo en el XVIII Congreso Internacional de Arte en el Caribe de Unibac, que se cumple el 15 y 16 de octubre de 2026.

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El evento reúne a artistas, investigadores, educadores, estudiantes y comunidades en un espacio de intercambio crítico y afectivo, que se viene realizando desde hace 17 años, organizado por el programa de Artes Plásticas de Unibac, con acreditación de Alta Calidad.

El programa incluye proyecciones temáticas, mesas redondas, talleres y encuentros creativos que ponen en diálogo experiencias locales, regionales e internacionales. El Congreso se presenta, por lo tanto, como una forma poética y política del pensamiento visual, un lugar desde el cual el Caribe puede mirarse a sí mismo y ofrecerse al mundo a través de otras cartografías.

Hoy, las tecnologías están reconfigurando las formas en que vemos y narramos. Las plataformas, los algoritmos, las cámaras móviles y las redes sociales han multiplicado la circulación de imágenes al tiempo que abren nuevas formas de ensamblaje visual y narrativo. En la intersección de lo técnico y lo sensible, los artistas contemporáneos reúnen memoria, violencia, territorio y comunidad a través de formatos híbridos que combinan documental, ficción, performance y archivo.

Algunos de los ponentes y talleristas son:

Fito Segrera, artista, tecnólogo y jefe de Investigación/Creación en el Chronus Art Center, Shanghái.

César Augusto Arias Peñaranda, director del Departamento de Diseño de la Universidad de Caldas

Sergio Hurtado Grajales, artista plástico, Universidad de Antioquia. Magíster en Estética y Creación, Universidad Tecnológica de Pereira.

Luisa Fernanda Gallego Duque, artista plástica, Universidad de Salamanca.

Hossiri Godo-Solo, profesor de Lenguas Mundiales y Culturas que ejerce en el Community College of Rhode Island (CCRI).