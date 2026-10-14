El Centro Histórico de Cartagena retumbará con el talento del Preludio Universitario 2026

Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre continúan encendiendo los motores de la tradición y la cultura en Cartagena. Este jueves 15 de octubre, el Centro Histórico se convertirá en el escenario principal del esperado Preludio Universitario, una jornada donde la juventud de las distintas instituciones de educación superior desplegará todo su talento y júbilo festivo.

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El gran desfile contará con la participación activa de 11 universidades del Distrito: Universidad de Cartagena, Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Umayor), Corporación Universitaria Rafael Núñez, Universidad Libre, Tecnológico Comfenalco, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias del Bolívar (Unibac), Fundación Universitaria Antonio de Arévalo (Unitecnar), Universidad del Sinú, Fundación Universitaria Colombo Internacional (Unicolombo), Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Fundación Universitaria Los Libertadores. Los estudiantes llenarás las calles de color y movimiento mediante agrupaciones de danzas folclóricas, gaitas, presentaciones de teatro, ritmos urbanos y vistosas comparsas.

El recorrido se iniciará a las 3:00 de la tarde en Las Bóvedas y finalizará en la Plaza de los Coches, lugar donde se llevará a cabo el remate oficial del preludio. La celebración cerrará con broche de oro mediante la presentación en vivo de 12 agrupaciones musicales de diversos géneros, entre los que destacan la orquesta tropical, la fusión y el vallenato, garantizando un espectáculo inolvidable para locales y visitantes.

“La juventud universitaria es motor fundamental de nuestra identidad. Ver a nuestros jóvenes apropiarse de las calles del Centro Histórico, vistiendo de arte y alegría el corazón de la ciudad, nos demuestra que el legado festivo está más vivo que nunca y que la tradición se promueve con fuerza en las nuevas generaciones”, destacó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón, resaltó la trascendencia de este encuentro en la agenda de la ciudad. “El Preludio Universitario no solo nutre la agenda cultural de nuestras fiestas, sino que integra a toda la comunidad académica en una sola manifestación de civismo y dinamismo patrimonial. La danza, el teatro y las gaitas nos recuerdan el valor incalculable de nuestras expresiones populares”, afirmó la funcionaria.

Así mismo, Harold Páez, organizador del Preludio Universitario, expresó el entusiasmo de la comunidad académica ante este despliegue artístico. “Nos hemos preparado con tremendo compromiso desde cada una de las universidades para entregarle a Cartagena un desfile de altísimo nivel. La respuesta de los estudiantes ha sido maravillosa y estamos listos para tomar el Centro con toda la fuerza, el talento y la alegría que caracteriza a la juventud caribe”, puntualizó.